Una vera e propria offerta Black Friday è ancora attiva oggi, ricordiamo infatti che la promozione Amazon Black Friday termina alle 23:59, con la possibilità di mettere le mani su una smart TV Philips da 55 pollici ad un prezzo estremamente competitivo, nonché adatto ad ogni consumatore.

Il modello che potete trovare in offerta in questi giorni è il 55OLED769, capace di raggiungere una risoluzione massima in 4K, con P5 AI Perfect Picture Ultra HD, ovvero la sua capacità di andare a rendere l’esperienza ancora più “perfetta” in termini di dettaglio e qualità generale delle immagini stesse. Il prodotto è perfettamente compatibile con Dolby Vision e Dolby Atmos Sound, oltre alla possibilità di appoggiarsi ad Amazon Alexa e Google Assistant, per il controllo diretto con la propria voce.

Smart TV Philips in promozione su Amazon: il prezzo è basso

L’offerta che Amazon ha deciso di attivare in questi giorni vi lascerà davvero a bocca aperta, perché dovete sapere che il listino del suddetto prodotto è di 1378,63 euro, cifra che viene fortemente ridotta del 28% proprio in occasione dell’Amazon Black Friday, per arrivare così ad un valore finale di soli 998,99 euro. Ordinatelo subito al seguente link.

La differenza che è possibile notare rispetto ad altri modelli in commercio, è la poca altezza dalla superficie di appoggio, ciò sta a significare che il prodotto non permette il posizionamento di alcun tipo di oggetto al di sotto dello stesso, limitando l’usabilità della stessa superficie sul quale viene appoggiato. Le cornici sono davvero sottilissime, quasi inesistenti, tanto da garantire una piacevole sensazione di infinity display, per una maggiore immersione in fase di utilizzo, ricordando essere comunque presente la cornice metallica per un’eleganza decisamente di livello superiore rispetto ai soliti standard.