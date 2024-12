E’ arrivato il momento di iniziare a pensare a cambiare alcuni dispositivi elettronici presenti all’interno della propria abitazione, per questo motivo è lecito mettere le mani su LG 24ML60SP, un monitor LG che è possibile acquistare con prezzo letteralmente dimezzato rispetto al listino.

Il prodotto presenta una diagonale da 24 pollici, con tecnologia IPS LCD per una risoluzione massima in FullHD a 1920 x 1080 pixel, ed un tempo di risposta di 1 millisecondo. La sua natura legata in parte al gaming la possiamo trovare con un refresh rate a 75Hz, nonché comunque la piena compatibilità con AMD FreeSync. Al suo interno sono disponibili altoparlanti stereo che possono raggiungere una potenza complessiva di 10W, più che sufficienti per garantire un audio complessivamente più che discreto.

Monitor LG in promozione al 50% su Amazon

Splendida promozione attivata in questi giorni sull’acquisto del monitor LG più interessante, infatti gli utenti si ritrovano a poterlo comprare con uno sconto del 26% sul suo prezzo mediano, così da poter spendere solamente 79,99 euro, con consegna gratuita a domicilio in tempi veramente ridottissimi. Per riceverlo subito collegatevi qui.

Nella parte posteriore gli utenti possono trovare una più che discreta dotazione di connettori fisici, con la presenza comunque di una porta VGA e di due HDMI 1.4, oltre ad una AUX, utile ad esempio per inserire in input suoni di vario genere, da riprodurre direttamente con l’altoparlante del monitor stesso. Le sue dimensioni sono complessivamente più che discrete, se considerate appunto che con lo stand raggiungono 539,1 x 415,3 x 182,0 millimetri; il suddetto è posto al centro del monitor, ha forma di mezzaluna, e permette di alzare notevolmente il prodotto dalla base di appoggio, così da riuscire a regolarlo a piacimento, in base alla necessità del momento.