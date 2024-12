Ajax Systems ha ospitato il sesto Special Event, una vetrina annuale per presentare le tecnologie e i dispositivi più innovativi dell’azienda. Questo evento, che nelle passate edizioni ha raggiunto oltre 2 milioni di visualizzazioni, ha incluso quest’anno anche 132 eventi offline in 43 Paesi, coinvolgendo professionisti del settore. Durante l’evento, Ajax ha annunciato importanti novità per l’intero ecosistema di sicurezza, tra cui nuovi dispositivi e aggiornamenti strategici.

Nuovi dispositivi introdotti

Ajax ha arricchito il suo portafoglio con diversi dispositivi innovativi, ognuno progettato per ampliare le possibilità di sicurezza e automazione:

IndoorCam : Una telecamera Wi-Fi per la sicurezza domestica e commerciale, dotata di un sensore PIR, intelligenza artificiale integrata e canale di comunicazione di riserva. La sua telecamera da 4 MP con HDR garantisce immagini dettagliate giorno e notte, mentre il microfono e l’altoparlante permettono una comunicazione bidirezionale chiara. Sarà disponibile dal primo trimestre 2025.

: Una telecamera Wi-Fi per la sicurezza domestica e commerciale, dotata di un sensore PIR, intelligenza artificiale integrata e canale di comunicazione di riserva. La sua telecamera da 4 MP con HDR garantisce immagini dettagliate giorno e notte, mentre il microfono e l’altoparlante permettono una comunicazione bidirezionale chiara. Sarà disponibile dal primo trimestre 2025. DoorBell : Un videocitofono con telecamera da 4 MP, sensore PIR e IA, capace di mantenere una connessione stabile fino a 500 metri in linea d’aria, anche in caso di perdita della connessione Wi-Fi grazie al canale di comunicazione di riserva. Disponibile dal primo trimestre 2025.

: Un videocitofono con telecamera da 4 MP, sensore PIR e IA, capace di mantenere una connessione stabile fino a 500 metri in linea d’aria, anche in caso di perdita della connessione Wi-Fi grazie al canale di comunicazione di riserva. Disponibile dal primo trimestre 2025. MotionCam Outdoor HighMount (PhOD) Jeweller : Un rilevatore di movimento da esterno con opzioni di montaggio flessibili, progettato per coprire aree ampie e complesse, come cantieri e residenze private. Sarà disponibile nel quarto trimestre 2024.

: Un rilevatore di movimento da esterno con opzioni di montaggio flessibili, progettato per coprire aree ampie e complesse, come cantieri e residenze private. Sarà disponibile nel quarto trimestre 2024. Hub BP Jeweller : Un hub alimentato a batteria, ideale per siti senza alimentazione elettrica costante, come case disabitate o cantieri. È già disponibile per l’ordinazione.

: Un hub alimentato a batteria, ideale per siti senza alimentazione elettrica costante, come case disabitate o cantieri. È già disponibile per l’ordinazione. SpeakerPhone Jeweller : Un modulo vocale per la verifica audio degli allarmi, che consente agli operatori di valutare situazioni in tempo reale. È già disponibile.

: Un modulo vocale per la verifica audio degli allarmi, che consente agli operatori di valutare situazioni in tempo reale. È già disponibile. Curtain Outdoor Jeweller: Un rilevatore di movimento a tenda per la protezione perimetrale, progettato per minimizzare i falsi allarmi grazie al suo nuovo sistema ottico. Disponibile per l’ordinazione.

Nuova segmentazione del portafoglio prodotti

Ajax ha ridefinito il suo portafoglio per garantire maggiore chiarezza e integrazione tra i prodotti. Sono state introdotte quattro nuove categorie principali:

Protezione contro le intrusioni, suddivisa in due linee: Baseline : Dispositivi wireless Jeweller per installazioni standard.

: Dispositivi wireless Jeweller per installazioni standard. Superior: Dispositivi Jeweller e cablati Fibra per progetti di alto profilo. Protezione antincendio e qualità della vita. Comfort e automazione. Videosorveglianza.

Questa nuova struttura semplifica la scelta per gli utenti e apre nuove opportunità di business per i professionisti.

Altri annunci significativi

Superior MotionCam HD (PhOD) Jeweller : Nuovo rilevatore di movimento con HDR e foto-verifica avanzata, disponibile in meno di cinque secondi.

: Nuovo rilevatore di movimento con HDR e foto-verifica avanzata, disponibile in meno di cinque secondi. LightSwitch (Dimmer) Jeweller : Consente di regolare la luminosità per creare atmosfere personalizzate.

: Consente di regolare la luminosità per creare atmosfere personalizzate. Certificazioni: I dispositivi cablati Superior hanno ottenuto la certificazione EN 50131 (Grade 3), rendendoli ideali per impianti ad alto rischio come gioiellerie e banche.

Innovazioni software

Ajax ha rilasciato aggiornamenti significativi per il proprio ecosistema:

Notifica del riconoscimento oggetti tramite IA.

Funzione di esportazione video per file fino a 24 ore.

Diritti di accesso temporaneo per account PRO.

Nuovi strumenti per il calcolo della capacità video e dei dispositivi.

E’ stato introdotto anche