XTOOL D7: lo strumento diagnostico per trovare ogni problema dell'auto | RECENSIONE

In quest’ambito abbiamo spesso modo di testare le migliori tecnologie che fanno riferimento a smartphone, computer e molto altro ancora. In relazione a tutto ciò, aggiungendo al contesto anche il mondo delle auto, ecco che abbiamo avuto la fortuna di mettere le mani su uno strumento molto interessante, ovvero l’XTOOL D7.

Questo non è altro che uno strumento diagnostico, davvero utile non solo per i professionisti del settore. Oltre ad essere particolarmente consigliato per chi lavora in officina, va benissimo anche per quelli che come noi sono degli appassionati e amanti del fai da te. Con diversi giorni di utilizzo, abbiamo potuto tirare fuori il nostro parere da un dispositivo che a nostro avviso è davvero performante e soprattutto utile.

Prime impressioni e design

Appena aperta la confezione, siamo stati colpiti dall’aspetto professionale dello XTOOL D7. Il prodotto è dotato innanzitutto di un display touchscreen con un’ampiezza da 7 pollici. Il design è ben realizzato, all’insegna della robustezza e appositamente pensato per durare tanto, anche in ambienti dove l’urto è dietro l’angolo.

Ci sono inoltre due opzioni per poterlo ricaricare, ovvero tramite la sua porta USB-A e anche mediante la porta ODB. È proprio così che si può scongiurare ogni pericolo di batteria scarica, continuando ad utilizzare il prodotto in ogni momento. Il sistema operativo è ottimale essendo Android 10, peraltro con l’ausilio di un processore quad-core da 1,5 GHz.

Funzionalità principali

1. Diagnostica di tutti i sistemi a livello OE

Chi userà XTOOL D7 in futuro noterà tanti benefici. Innanzitutto questo prodotto permette di avere una copertura diagnostica a livello OE (Original Equipment). Questo aspetto garantisce l’opportunità di cancellare i codici di errore e innanzitutto di leggerli. Si possono effettuare dei test di attuazione e di analisi dei dati in tempo reale, indipendentemente da quale sia il sistema del veicolo preso in esame.

Con questa funzionalità si riescono ad individuare tutti i guasti che si celano dietro le centraline di ogni auto. Noi ad esempio abbiamo sottoposto al test alcuni dei nostri veicoli, scoprendo con grande sorpresa (e anche con grande dolore per il portafogli) che c’era bisogno di recarsi in officina per determinate problematiche. Tutto ovviamente viene in tempo reale.

2. Codifica ECU avanzata

La codifica ECU, aspetto fondamentale per chi ne capisce, è uno degli aspetti primari che garantisce questo XTOOL D7. C’è infatti la possibilità di personalizzare e ottimizzare le prestazioni del veicolo. A bordo di un’Audi Q5 abbiamo avuto modo di personalizzare il sistema Start/Stop, modificandone addirittura la sensibilità. Abbiamo messo le mani anche su altre impostazioni dedicate al comfort, ma in questo caso bisogna verificare la compatibilità inserendo il numero di telaio del veicolo su cui si intende operare.

3. Controllo bidirezionale e test attivi

Il controllo bidirezionale è uno dei punti di forza di questo scanner diagnostico. Consente di inviare comandi ai componenti del veicolo per testarne il funzionamento senza dover utilizzare i controlli manuali. Abbiamo provato questa funzione su diversi componenti, tra cui:

Test EVAP

Accensione/spegnimento della frizione dell’aria condizionata

Verifica del funzionamento di finestrini, tergicristalli e tetto apribile

Questa funzione è estremamente utile per individuare rapidamente la causa di eventuali guasti, riducendo i tempi di diagnosi e semplificando le riparazioni.

4. 36+ funzioni di servizio

Lo XTOOL D7 offre oltre 36 funzioni di manutenzione, tra cui:

Reset dell’olio: reimpostazione rapida e semplice dopo il cambio olio.

reimpostazione rapida e semplice dopo il cambio olio. Calibrazione del sensore dell’angolo di sterzata (SAS): essenziale per la sicurezza del veicolo.

essenziale per la sicurezza del veicolo. Codifica degli iniettori: utile per ottimizzare il funzionamento del motore dopo interventi di manutenzione.

utile per ottimizzare il funzionamento del motore dopo interventi di manutenzione. Reset TPMS: reimpostazione del sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici.

Abbiamo testato molte di queste funzioni su veicoli diversi, trovandole intuitive e ben documentate.

Prestazioni e usabilità

Facilità d’uso

L’interfaccia è davvero semplice da consultare, merito ovviamente del sistema operativo. A bordo di questo XTOOL D7 c’è Android 10 che risulta semplicissimo da capire anche per chi non è esperto. Interessante la funzionalità “Auto VIN“, quella che permette alla piattaforma di riuscire a capire in maniera automatica a quale automobile è stata collegata. Abbiamo trovato molto utile questo aspetto in quanto abbiamo evitato di inserire i dati ad ogni veicolo scansionato.

Autonomia e ricarica

Se siete spaventati dalla possibile scarsa autonomia, non è il caso di questo dispositivo. Al suo interno infatti ci sono delle celle da ben 4000 mAh, decisamente in grado di fornire l’autonomia sufficiente magari anche per un’intera giornata. Le prestazioni restano stabili almeno per 8 ore, stando a quelli che sono stati i nostri test. Inoltre, qualora ci fosse qualche problema di alimentazione, tramite il connettore OBD, XTOOL D7 può essere alimentato.

Punti di forza

Ampia compatibilità: supporta oltre 85 marche e modelli di veicoli, rendendolo versatile per l’utilizzo su più auto.

supporta oltre 85 marche e modelli di veicoli, rendendolo versatile per l’utilizzo su più auto. Aggiornamenti gratuiti: 3 anni di aggiornamenti software senza costi aggiuntivi, che garantiscono una copertura sempre aggiornata.

3 anni di aggiornamenti software senza costi aggiuntivi, che garantiscono una copertura sempre aggiornata. Interfaccia intuitiva: facile da usare grazie allo schermo touch e al sistema operativo Android.

facile da usare grazie allo schermo touch e al sistema operativo Android. Funzioni avanzate: codifica ECU e controllo bidirezionale sono caratteristiche di fascia alta che solitamente si trovano solo su dispositivi più costosi.

codifica ECU e controllo bidirezionale sono caratteristiche di fascia alta che solitamente si trovano solo su dispositivi più costosi. Supporto multilingua: la lingua italiana è completamente supportata, rendendo lo strumento accessibile a un vasto pubblico.

Limiti

Compatibilità delle funzioni avanzate: alcune funzionalità, come la codifica ECU, non sono disponibili su tutti i veicoli.

alcune funzionalità, come la codifica ECU, non sono disponibili su tutti i veicoli. Memoria limitata: scaricare troppi pacchetti linguistici può causare rallentamenti o crash dell’applicazione.

scaricare troppi pacchetti linguistici può causare rallentamenti o crash dell’applicazione. Assenza di alcune funzionalità offline: funzioni come la programmazione offline non sono supportate.

Conclusioni e prezzo

Abbiamo avuto in test questo prodotto per diversi giorni, facendogli svolgere ogni tipo di funzione disponibile al suo interno. Non c’è troppo da dire: lo strumento diagnostico XTOOL D7 ci ha particolarmente stupito, essendo noi degli appassionati di auto fai da te pronti a risolvere in maniera autonoma i nostri problemi. Le funzioni molto avanzate del prodotto hanno dimostrato di essere soddisfacenti al massimo per noi. L’interfaccia molto intuitiva ci ha consentito di non avere problemi nella comprensione e inoltre anche il prezzo competitivo è stato un punto a favore che ci ha convinto a consigliarlo.

Chi stava cercando qualcosa per tenere d’occhio l’auto e gli eventuali problemi che dovesse presentare, è di fronte al prodotto giusto. Il prezzo su Amazon ad esempio è in sconto del 21% almeno oggi che è l’ultimo giorno dei Black Friday del sito. Da 429 € scende a soli 339 €.