La crisi del settore automobilistico ha colpito diversi costruttori, portando a conseguenze ed effetti diretti sia sulla produzione che sugli stessi lavoratori. Una di queste, è proprio la casa automobilistica tedesca Volkswagen che, tra le soluzioni pensate per far fronte al difficile periodo, avrebbe pensato di procedere con il licenziamento dei dipendenti e con la chiusura di alcuni stabilimenti. Nonostante sia stato dato il via ad incontri tra l’azienda e i rappresentanti dei lavoratori, i risultati positivi non sono ancora arrivati.

Nello specifico, sembrerebbe essere difficile trovare un accordo tra le due parti. Accordo che risulta però essere indispensabile per poter evitare a trovare un accordo che permetta di evitare sia le chiusure di alcuni stabilimenti presenti in Germania che i licenziamenti. Scopriamo insieme in questo nuovo articolo tutti i dettagli in merito alla questione che vede come protagonista il costruttore tedesco.

Volkswagen: difficile trovare l’accordo per evitare i licenziamenti

Trovare un accordo che possa evitare il licenziamento di tantissimi lavoratori è sicuramente un obiettivo che avrebbe delle conseguenze positive in un settore che sta attraversando una dura crisi. Le trattative tra i rappresentanti dei lavoratori e i vertici dell’azienda tedesca, come anticipato, non hanno portato a risultati positivi.

La diretta conseguenza nel mancato raggiungimento dell’obiettivo porta i lavoratori a voler scioperare. Secondo quanto diffuso, i lavoratori del Gruppo Volkswagen potrebbero iniziare a scioperare già tra poche ore in tutta la Germania. Non si esclude dunque che a breve i lavoratori daranno il via a scioperi di breve durata e, se non otterranno nulla, continueranno con scioperi sempre più lunghi.

Chiaramente, scioperi a lungo termine avrebbero conseguenze negative anche sulla stessa produzione del marchio tedesco. Non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti in merito. Solo così potremo capire come e se Volkswagen riuscirà ad evitare di licenziare i propri lavoratori.