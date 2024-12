La famiglia Xiaomi 15 è ufficiale in Cina dallo scorso ottobre ma per quanto riguarda il debutto internazionale, l’azienda non ha confermato una data di lancio. Tuttavia, sembra che qualcosa in questo senso si stia muovendo grazie alla nuova certificazione ottenuta dal device.

Con l’arrivo della certificazione FCC (Federal Communications Commission), Xiaomi 15 ha superato uno degli ultimi passaggi prima della commercializzazione negli Stati Uniti. Partendo da questa premessa, possiamo immaginare che il lancio internazionale del dispositivo potrebbe essere imminente.

Stando a quanto emerso fino ad ora, la versione globale del Xiaomi 15 sarà caratterizzata da due combinazioni di memoria RAM e interna differenti, una da 12/256 GB e una da 12/512 GB. Possiamo considerare questi tagli come un leggero downgrade rispetto alla versione cinese.

Per i dispositivi destinati al mercato interno, il produttore cinese ha realizzato tagli di memoria RAM in grado di arrivare fino a 16 GB mentre per la memoria interna si raggiunge 1 TB. Potrebbe trattarsi di una scelta precisa per rendere la variante cinese più esclusiva rispetto a quella internazionale, dando un vantaggio ai propri utenti.

Come SoC ci sarà sempre il Qualcomm Snapdragon 8 Elite in grado di garantire prestazioni notevoli in ogni scenario di utilizzo. Passando al display, per le versioni internazionali, ci aspettiamo la presenza di un display LTPO OLED da 6,36 pollici. La risoluzione del pannello da 1200 x 2670 pixel e il refresh rate a 120 Hz, insieme al supporto Dolby Vision e HDR10+, lo renderanno perfetto per la fruizione dei contenuti multimediali.

Passando al comparto fotografico, lo Xiaomi 15 presenterà tre ottiche posteriori da 50 MP sviluppate in collaborazione con Leica. Sotto questo punto di vista non dovrebbero esserci differenze con il modello cinese. Anche la batteria da 5.400 mAh non cambierà così come il supporto alla ricarica rapida a 90W con cavo e a 50W in modalità wireless. Il debutto ufficiale potrebbe avvenire nelle prime settimane del prossimo anno considerando che è lo stesso periodo in cui è stato lanciata la precedente generazione.