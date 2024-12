Non si parla spesso di segmento A e di piccole city car ma le proposte che i costruttori portano sul mercato sono del tutto interessanti. Un esempio è proprio la Aygo X realizzata dalla casa automobilistica giapponese Toyota. Un modello nato per rispondere alle esigenze di tutti quegli utenti che sono alla ricerca di una soluzione confortevole ma dalle piccole dimensioni.

Secondo quanto diffuso, sembrerebbe che il costruttore giapponese stia lavorando ad un aggiornamento, aggiornamento che andrà ad introdurre alcune modifiche sull’attuale modello. Nelle scorse ore, infatti, sono emerse sul web alcune foto spia che mostrano il restyling della Toyota Aygo X. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli.

Toyota Aygo X: il costruttore al lavoro sul restyling

Aggiornare i modelli presenti della gamma è sempre uno dei principali obiettivi delle case automobilistiche. Tutto ciò rappresenta infatti un modo per rinnovare i veicoli con nuovi dettagli e, molto spesso, nuove tecnologie. Nel caso della Aygo X, il costruttore giapponese Toyota ha deciso di rivedere il look della sua city car.

Grazie alle foto spia diffuse nei giorni scorsi è possibile vedere che il veicolo manterrà le linee di sempre. Il muletto, infatti, nonostante sia ancora camuffato all’anteriore e al posteriore lascia intendere che sono proprio queste le aree dove il costruttore ha deciso di effettuare i cambiamenti. Non a caso, dunque, elementi come paraurti, cofano, parafanghi e fari sembrerebbero essere stati tutti rinnovati. Dalle foto spia sembrerebbe anche che non sia state effettuate modifiche per quanto riguarda le forme dei gruppi ottici. Alcune novità riguarderanno invece il paraurti posteriore.

Quasi sicuramente non ci saranno modifiche dal punto di vista della meccanica, attualmente composta da un propulsore 3 cilindri di un litro di cilindrata capace di erogare 72 CV e 93 Nm di coppia. Nelle foto spia anche il cruscotto è nascosto e questo dettaglio potrebbe lasciare intendere che il costruttore abbia deciso di dotare la city car di una strumentazione digitale.