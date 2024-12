In un mercato sempre più ricco di prodotti di qualità, pronti ad invogliare il consumatore all’acquisto con specifiche tecniche di alto livello, si posiziona perfettamente l’Asus Vivobook 16X, un notebook con chassis interamente in alluminio molto resistente ed affidabile, caratterizzato anche dalla presenza di una cerniera che si apre senza problemi fino a 180 gradi.

Il dispositivo presenta un display da 16 pollici di diagonale, con trattamento anti-riflesso, così da poterlo tranquillamente utilizzare praticamente dovunque desideriate, ed un refresh rate che può raggiungere i 144Hz, per godere di una maggiore fluidità in fase di utilizzo. Il suo punto di forza è anche il processore, un Intel Core i7 di dodicesima generazione, che promette faville con 16GB di RAM e 1TB di memoria interna su SSD; da notare la presenza di una scheda grafica dedicata, la NVIDIA GeForce RTX 4050, nuova generazione a 6GB, in grado di renderlo perfetto anche per il gaming con titoli molto recenti.

Amazon: nuova offerta speciale su Asus Vivobook 16X

La promozione disponibile per l’acquisto di Asus Vivobook 16X è davvero molto interessante, per il semplice fatto che il suo prezzo viene ampiamente scontato rispetto ai listini di quasi 1400 euro. Prima di parlarvi della spesa finale, dovete comunque considerare che il prodotto negli ultimi 30 giorni era stato posto in vendita a 1199 euro, e che quindi i 250 euro di sconto che vedete oggi su Amazon vengono applicati da quest’ultima cifra, fino ad arrivare alla spesa di soli 949 euro. Premete qui per effettuare l’acquisto.

La salute deve essere sempre posta al primo posto, Asus lo sa, e per aiutarvi sotto questo punto di vista ha deciso di proteggere il portatile con l’Asus Antibacterial Guard, un trattamento della superficie che permette di tenere lontani i bateri, inibendone la crescita di oltre il 99% sulle 24 ore.