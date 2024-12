Quest’ultima parte del 2024 sarà infiammata dalla lotta al mercato dei grandi produttori di schede grafiche ai quali si accosterà un nome decisamente inaspettato, stiamo parlando di Intel che ha intenzione di proporre la propria linea di schede grafiche dedicate basate su architettura Battlemage, l’azienda ha infatti lavorato duramente per poter lanciare le proprie schede grafiche e ha intenzione di effettuare anche un lancio anticipato rispetto alle tabelle di marcia di AMD e Nvidia, ma non è tutto, sembra infatti che una grande novità sarà il prezzo di partenza delle schede entry level che costeranno meno rispetto alle controparti di fascia bassa delle due aziende citate sopra.

Una strategia aggressiva

La notizia ci arriva dal leaker tech momomo_us il quale tramite il proprio profilo X ha preannunciato che la scheda entry level Intel Arc B580 dovrebbe avere un prezzo di partenza di circa 250 $, quest’ultima dovrebbe ricalcare le caratteristiche delle schede entry level come la RTX 4060 Offrendo però qualcosa in più, si parla infatti di 12 GB di VRAM contro gli 8 GB offerti dalla controparte Nvidia, con quest’ultima che ha un prezzo che oscilla invece intorno ai 300 €.

Come potete intuire da voi, si tratta di una strategia piuttosto aggressiva dal momento che si parla di un lancio anticipato, il quale ha sicuramente l’obiettivo di colpire il mercato medio basso in anticipo dal momento che quest’ultimo rappresenta anche la fetta più numerosa di utenti e di rendere il prodotto appetibile con un prezzo di partenza più basso rispetto alla media, in modo da riuscire ad abbattere le resistenze dettate, dal trust nei confronti dei marchi conosciuti da sempre e ovviamente e dai dubbi legati ad un prodotto poco conosciuto.

Non rimane dunque che attendere per capire cosa ci riserverà il futuro e come queste schede si comporteranno nel mondo reale con le prestazioni che hanno da offrire.