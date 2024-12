Samsung, un tablet con schermo arrotolabile: spunta un brevetto in rete

Samsung continua a esplorare il futuro della tecnologia con un brevetto che svela un tablet con schermo arrotolabile. Registrato il 26 novembre 2024, il documento include schizzi che mostrano un dispositivo più spesso dei tablet attuali. Questa scelta progettuale sembra necessaria per ospitare il meccanismo che permette allo schermo di estendersi e arrotolarsi, promettendo una soluzione innovativa per chi cerca ampi display senza sacrificare la portabilità.

Il brevetto descrive un sistema motorizzato per l’estensione del display, che potrebbe attivarsi automaticamente in determinate situazioni. In alternativa, un pulsante laterale consentirebbe di regolare manualmente lo schermo, offrendo flessibilità all’utente. Non mancano dettagli pratici: il design include una porta USB-C e connettori per accessori, come una tastiera, rendendo il tablet adatto a diverse esigenze, dal lavoro al divertimento.

Un brevetto interessante: il tablet arrotolabile di Samsung però non è certo di arrivare

Al momento, Samsung non ha fornito informazioni precise sulle dimensioni o sulla tipologia del dispositivo. Potrebbe trattarsi di un modello compatto o di una versione più grande, simile ai Tab S Ultra. Sembra tutto entusiasmante ma come sempre c’è anche un lato “triste”: pur esistendo un brevetto, non è detto che il concept diventerà per forza un prodotto reale e che andrà sul mercato.

Un tablet con schermo arrotolabile rappresenterebbe un passo avanti significativo nel mercato, offrendo agli utenti la possibilità di avere display più grandi senza rinunciare alla praticità. Samsung, già leader nei dispositivi pieghevoli, dimostra ancora una volta di voler innovare e ridefinire gli standard del settore.

Sarebbe interessante trovare sul mercato prossimamente un tablet in grado di cambiare la filosofia di utilizzo di questi dispositivi. Sia in termini di design che di funzionalità, verrebbe segnata una nuova era. Per ora, resta da vedere se l’azienda deciderà di portare avanti questo progetto. Un futuro fatto di schermi arrotolabili, però, sembra sempre più vicino.