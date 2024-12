Auto elettriche: il cambio delle batterie costerà meno

Le batterie delle auto elettriche sono da sempre una delle componenti più costose di questi veicoli. Quando qualcuno ne acquista una si pone sempre lo stesso quesito: quanto costerà un giorno sostituire il pacco batterie di questo veicolo a garanzia scaduta? Sembrano finalmente filtrare buone notizie per il futuro di questi veicoli: entro il 2026 infatti il costo delle batterie dovrebbe beneficiare di un calo anche piuttosto drastico.

Stando a quanto riportato, si parla di una riduzione del 50% che porterà le celle a costare 80 dollari a kWh.

Auto elettriche, batterie in calo: cosa significa per i consumatori

Un calo così significativo avrebbe effetti importanti, sia sul prezzo delle auto nuove che sul mercato dell’usato. Chi vuole acquistare un’auto elettrica usata potrà quindi farlo a correre leggero sapendo che la sostituzione del pacco batterie non sarà poi così costosa. Molto probabilmente i prezzi delle auto elettriche entro il 2026 potranno così arrivare molto vicino a quelli delle apro benzina.

Le batterie moderne offrono già garanzie solide: molte case automobilistiche coprono fino a 8 anni o 160.000 chilometri. Questo significa che una sostituzione è rara, ma quando necessaria potrebbe diventare molto più abbordabile. Non solo: si sta lavorando per dare una seconda vita alle batterie esauste. Nel 2030, queste potrebbero essere riutilizzate o rivendute, riducendo ulteriormente i costi delle nuove.

Sono diversi gli aspetti che portano a questa tendenza e il primo sta nella prossima diminuzione del costo di litio e cobalto, materie prime fondamentali in quest’ambito. Cioè poi da valutare anche il grande progresso nella realizzazione delle batterie, con la densità energetica che sta aumentando rendendole molto più efficienti e meno costose in termini di produzione.

Non finisce qui però: alcune stime parlano del 2030 come l’anno in cui il calo sarà ancora più drastico. Si parla infatti di un prezzo che potrebbe arrivare ad oscillare tra 45 e 64 dollari per chilowattora. Questo renderebbe le auto elettriche sempre più accessibili, non solo come acquisto iniziale, ma anche come veicoli da mantenere nel tempo.