Samsung sta lentamente perdendo il suo primato nel settore degli smartphone pieghevoli. Il numero di rivali è aumentato in maniera esponenziale negli ultimi tempi, portando in testa colossi cinesi come Huawei, che ha già realizzato il suo primo smartphone tri-fold. Il colosso sudcoreano si ritrova così costretto a pensare a una nuova strategia da mettere in atto nel più breve tempo possibile. A tal fine sembrerebbe già impegnato nella realizzazione di uno smartphone arrotolabile da rilasciare al pubblico entro il 2025.

Samsung prepara il suo primo smartphone arrotolabile

Mentre Huawei rilascia il suo Mate XT, il primo smartphone tri-fold, Samsung tenta di riconquistare il suo primato ideando un inedito smartphone arrotolabile. Secondo The Elec, l’azienda potrebbe già avere in mente un piano ben definito che le consentirà di commercializzare il dispositivo entro la seconda metà del prossimo anno. Le caratteristiche di questo nuovo prodotto non sono ancora ben note ma l’idea che Samsung possa essere la prima azienda a produrre uno smartphone capace di arrotolarsi su se stesso è più che sufficiente per alimentare la curiosità dei più.

Si presume che il dispositivo vanterà un display parecchio ampio, che potrebbe superare i 12,4 pollici e che la sua fotocamera potrebbe essere inserita sotto il display ma a riguardo non vi sono conferme.

L’azienda non ha ancora fatto alcun riferimento al possibile arrivo di un nuovo smartphone e siamo ancora in attesa di scoprire la nuova variante del Galaxy Z Fold 6. Samsung dovrà giocare bene le sue carte per riconquistare gli utenti e risanare il calo delle vendite subito in questi mesi. Un rapporto rivela, infatti, che rispetto allo scorso anno, i Samsung Galaxy Z Fold 6 e Galaxy Z Flip 6 hanno registrato un numero di vendite inferiore di ben 100.000 unità.

Qualora il nuovo dispositivo fosse davvero in fase di realizzazione, brevetti e anticipazioni saranno in grado di fornirci informazioni a riguardo nel corso dei prossimi mesi.