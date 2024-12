Per celebrare il noto evento di sconti ed offerte del Black Friday 2024, il noto operatore telefonico virtuale Kena Mobile ha deciso di proporre tante novità sorprendenti, tra cui anche offerte super interessanti. Ora che questo evento è finito, l’operatore ha deciso di prorogare queste promozioni ancora per qualche altro giorno, in modo da coprire anche l’evento del Cyber Monday che si terrà nella giornata di domani 2 dicembre 2024. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Kena Mobile, super promozioni ed offerte anche per il Cyber Monday del 2 dicembre

L’operatore telefonico virtuale Kena Mobile ha deciso di prorogare anche per il Cyber Monday le sue super promozioni rese disponibili già per il Black Friday 2024. Come già detto in apertura, infatti, per questo evento l’operatore aveva reso disponibili svariate promo di rilievo, che sarebbero dovute però terminare con la fine dell’evento del Black Friday.

Ora, però, gli utenti potranno ancora usufruire di queste promozioni per qualche altro giorno. In particolare, l’operatore virtuale ha deciso di prorogare queste promozioni fino alla giornata del 4 dicembre 2024. In questo modo, verrà coperta anche la giornata del Cyber Monday 2024 che si terrà domani 2 dicembre 2024. Tra le novità introdotte dell’operatore in questi giorni, c’è ad esempio la super offerta mobile denominata Kena 4,99 Smart 100.

Nello specifico, quest’ultima ha un costo molto basso ma ha comunque tanto da offrire. Il suo bundle comprende ogni mese fino a 100 GB di traffico dati validi per navigare con connettività pari al 4G. Il bundle include poi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche fino a 200 sms da inviare verso tutti i numeri. Il costo, come già detto, è molto basso. Gli utenti dovranno infatti sostenere una spesa di soli 4,99 euro al mese. L’operatore virtuale Kena Mobile ha inoltre deciso per questa offerta di proporre il primo mese totalmente gratuito. Ricordiamo che questa offerta sarà attivabile da tutti i nuovi clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero dagli operatori telefonici rivali, tra cui Fastweb, Iliad e PosteMobile.