TikTok limita i filtri che modificano il volto dei minori, ecco perché

Purtroppo ci sono sempre più aspetti che preoccupano le persone in merito all’utilizzo dei social. I genitori hanno paura che i figli, soprattutto tra i minori di 18 anni, possano farne l’uso improprio ed è per questo che si sta pensando a nuove regole. Tra le applicazioni più importanti dal punto di vista della frequentazione e dunque dei numeri, c’è TikTok. I vertici avrebbero pensato a delle linee guida ben precise e ora vorrebbero inasprire alcuni termini.

Solo a quanto riportato, tra i principali imputati che alimenterebbero le insicurezze dei giovani, ci sarebbero i filtri di bellezza. Questi infatti contribuirebbero a aumentare un’idea di bellezza totalmente surreale ed è per questo che ora verranno presi dei provvedimenti seri.

TikTok: filtri di bellezza ai minimi termini per i minori di 18 anni

A quanto pare TikTok ha preso una decisione che potrebbe finalmente aiutare i giovani ad avere più sicurezza in loro stessi. Stando a quanto riportato, il celebre social network vorrebbe limitare i filtri che contribuiscono a modificare il volto. Tutto ciò servirebbe a promuovere uno standard di bellezza comune e classico, basato sulla semplicità. Non sono stati specificati almeno per il momento quali sono i filtri che saranno oggetto di questo nuovo regolamento interno.

Oltre a questo l’applicazione sta lavorando anche ad altri progetti sempre utili per la sicurezza dei giovani. Tra i principali lavori in corso, ci sarebbe la volontà di bloccare l’accesso alla piattaforma ai minori di 13 anni. Ad avere un ruolo fondamentale in questo caso potrebbe essere proprio l’intelligenza artificiale, con i test che partiranno prima nel Regno Unito. Almeno per ora, non è stato stabilito un termine utile entro il quale entreranno in vigore le nuove regole. È chiaro però l’impegno di TikTok a voler rispettare alcuni canoni imposti e soprattutto a voler salvaguardare la salute mentale dei giovani.