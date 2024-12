Che cosa accadrebbe se nel nostro Sistema Solare ci fosse un altro pianeta? Due scienziati, Emily Simpson e Howard Chen del Florida Institute of Technology, hanno esplorato questa ipotesi attraverso simulazioni. Hanno immaginato un pianeta roccioso, chiamato Phaedra, simile alle Super-Terre comuni nella Via Lattea, ma assente nel nostro sistema. Situato tra Marte e Giove, Phaedra avrebbe masse variabili, da poco più grande della Terra fino a dieci volte tanto, per capire come influenzerebbe gli altri pianeti.

Phedra, il pianeta immaginario: se ci fosse, ci sarebbe vita sulla Terra?

I risultati secondo la ricerca sono chiari: la presenza di Phaedra avrebbe un impatto devastante. Sarebbe la sua gravità a scombussolare tutto, intaccando le orbite di Mercurio, Venere, Terra e Marte, rendendole instabili e inclinate. Questo comporterebbe variazioni climatiche estreme, con estati torride e inverni glaciali. In alcuni scenari, i pianeti potrebbero attraversare ere glaciali in successione rapida, rendendo impossibile la vita come la conosciamo.

“Più Phaedra è massiccia, peggiori sono le conseguenze” spiega Chen. La simulazione con la massa più elevata ha mostrato i maggiori rischi, destabilizzando in particolare l’orbita terrestre. Anche un’orbita eccentrica di Phaedra aumenterebbe la probabilità di spingere gli altri pianeti in traiettorie caotiche.

Tuttavia, uno scenario meno catastrofico è possibile. Se Phaedra avesse una massa solo doppia rispetto alla Terra, la vita potrebbe continuare, sebbene con stagioni più estreme. “La Terra sarebbe abitabile, ma il clima sarebbe molto diverso da quello odierno” aggiunge Chen.

Questo studio evidenzia quanto sia delicato l’equilibrio del nostro Sistema Solare e quanto la sua configurazione sia unica nel favorire la vita. Offre inoltre nuove prospettive per lo studio dei sistemi planetari extrasolari, suggerendo che la presenza di Super-Terre potrebbe limitare lo sviluppo di condizioni abitabili altrove. Questo dunque è un chiaro promemoria di quanto sia prezioso il nostro pianeta nell’equilibrio dell’intero sistema.