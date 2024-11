Nelle scorse settimane, Intel ha fatto parlare di sé a causa di alcuni problemi in termini di prestazione che hanno accusato ai suoi professori di ultima generazione appartenenti alla famiglia Arrow Lake, L’azienda è rimasta a dir poco sconcertata assistendo al calo di prestazioni dei propri chip al punto da arrivare a indagare, riconoscendo la presenza di un problema a livello di codice posizionato perfettamente a metà tra il sistema operativo e il bios, ecco dunque che dopo aver riscontrato tale problematica, si è subito messa al lavoro per cercare di risolverla con un’ottimizzazione di primissimo livello mirata ad aumentare le prestazioni dei suoi processori.

Arrivano gli update

Dopo tante settimane di lavoro, gli ingegneri di Intel sembra siano arrivati ad un momento di svolta, l’azienda è infatti in procinto di rilasciare un aggiornamento imminente del microcodice, focalizzato sul comportamento della tensione e della frequenza di lavoro.

Tutto ciò consentirà di stabilizzare il comportamento delle CPU aumentandone in maniera importante le prestazioni soprattutto in determinati ambiti come il gaming, dal momento che saranno risolti i numerosi problemi e il processore gestirà meglio l’equilibrio tra frequenze e tensioni di lavoro in favore delle prestazioni.

In definitiva, possiamo dire che si tratta di un egregio lavoro di ottimizzazione che però è attualmente ancora in fase di beta e sicuramente richiederà ulteriore tempo per un rilascio globale che dovrà essere comunque mediato dai vari produttori di schede madri che ovviamente dovranno prendere l’aggiornamento e distribuirlo ai vari utenti finali.

Di conseguenza, non rimane che attendere le prossime settimane per capire che cosa farai Intel e in che modo renderà disponibile l’update per migliorare le prestazioni delle CPU Arrow Lake, ovviamente non si tratterà di un cambiamento radicale, ma allo stesso tempo renderà le prestazioni più conformi a quanto atteso da Intel e dagli utenti in generale.