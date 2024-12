Iliad: Flash 150 disponibile per poco, ci sono anche le Giga fino a 250GB in 5G

Iliad continua a distinguersi nel mercato delle offerte telefoniche con proposte chiare, convenienti e senza sorprese. Che tu sia un nuovo cliente o un già utente Iliad, l’operatore offre soluzioni adatte a tutte le esigenze, mantenendo il suo tratto distintivo: il prezzo garantito per sempre.

Iliad mette in gioco tutte le sue risorse con tre offerte: ecco fino a 250 giga in 5G

La novità più interessante è la Flash 150, un’offerta a tempo da 7,99€ al mese disponibile solo fino al 12 dicembre. Include 150 GB in 4G, oltre a minuti e SMS illimitati. Questa opzione è aperta sia ai nuovi utenti sia ai già clienti Iliad. Tuttavia, per chi è già cliente, è necessario che l’offerta attuale abbia un costo inferiore ai 7,99€ al mese per poter passare alla Flash 150.

Per chi cerca una connessione super veloce, Iliad propone poi altre due offerte in 5G. Queste almeno per il momento non hanno alcuna data di scadenza. C’è anche la Giga 250 che inizialmente arrivò a giugno con il nome di Flash 250, appositamente ideata per festeggiare il sesto compleanno di Iliad in Italia. Ecco il resoconto:

Giga 180 : 180 GB a 9,99€ al mese;

: 180 GB a al mese; Giga 250: 250 GB a 11,99€ al mese.

Entrambe le opzioni includono minuti e SMS illimitati e sono ideali per chi utilizza lo smartphone anche per streaming, gaming o lavoro in mobilità.

Non bisogna poi dimenticare che nel caso delle ultime due offerte descritte c’è un ulteriore promozione. Se avete bisogno infatti della fibra ottica, c’è uno sconto ottimo: il prezzo promozionale è di 19,99€ al mese, invece dei consueti 24,99€. Questo vale solo per le offerte che partono da 9,99 € al mese in su.

Bisogna dunque essere già utenti con Iliad lato mobile per poter beneficiare di un’offerta in fibra ottica. Direttamente sul sito dell’azienda si possono scoprire tutti i dettagli e ogni forma di convenienza che mette a disposizione del suo pubblico.