Iliad è sicuramente uno degli operatori telefonici più in voga del momento, che ha conquistato i propri clienti grazie alla qualità delle sue tariffe, spesso scelte anche perché vantaggiose ed economiche.

Tra le offerte più recenti dell’operatore francese abbiamo FLASH 150, una promozione incredibile, disponibile fino al 12 dicembre 2024. La tariffa risulta essere incredibilmente conveniente, poiché prevede minuti e SMS illimitati e in più 150 GB di Internet in4G/4G+. Il costo di quest’offerta super è di soli 7,99 euro al mese per sempre. Infatti, una dei punti più importanti e apprezzati di Iliad + proprio questo, ovvero che le sue offerte hanno il prezzo bloccato per sempre. Il costo di attivazione della Sim è di soli 9,99 euro e sono presenti altri vantaggi che riguardano l’offerta FLASH 150, come il servizio Mi richiami, il controllo del credito residuo, l’hotspot, la segreteria telefonica e soprattutto la portabilità del numero.

Le altre promozioni telefoniche di Iliad

FLASH 150 non è assolutamente l’unica offerta proposta da Iliad, che mette a disposizione altre tariffe sempre vantaggiose e con prezzi bloccati.

Altre due offerte telefoniche molto apprezzate dagli utenti sono GIGA 180 e GIGA 250. Entrambe mettono a disposizione del cliente minuti e SMS illimitati. La differenza tra le due tariffe sta proprio nel numero di giga. La prima prevede, infatti, 180 GB di Internet con 5G incluso a 9,99 euro al mese, mentre nella seconda promo i giga sono addirittura 250, il 5G è sempre incluso e il costo è di 11,99 euro al mese.

Anche in questo caso il costo dell’attivazione della Sim, per entrambe, è di 9,99 euro e prevedono gli stessi servizi della promozione precedente.

A conti fatti scegliere Iliad rappresenta una soluzione vincente per tanti motivi diversi.

Il primo è sicuramente l’ottima qualità dei servizi offerti al cliente, un’ottima copertura 5G e tecnologie estremamente avanzate. Non bisogna, però, dimenticare tutti i servizi inclusi gratuiti e le offerte che rimangono con i prezzi bloccati.