Nuovo codice della strada: multe più salate e nuove regole in arrivo

Da tempo si considerava dell’arrivo di nuove regole riguardanti il Codice della Strada ed è proprio quello che è accaduto: sono state rese note le nuove linee guida scelte dal Governo. Ben presto le novità entreranno in vigore e con ampia probabilità già prima di Natale. Bisognerà solo completare la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Ci sono stati dei punti molto discussi, tra cui le modifiche agli importi delle multe: ci sono stati dei rialzi e sono stati istituite nuove sanzioni per dei comportamenti specifici.

Codice della strada: cosa cambia nelle sanzioni

Ecco un riepilogo delle principali novità:

Telefono alla guida : multa da 250 euro per chiunque utilizzi un dispositivo alla guida che sia uno smartphone o un tablet. L’importo può salire fino a 1.000 euro per i recidivi. In caso di violazioni ripetute entro due anni, si rischia anche la sospensione della patente fino a tre mesi;

: multa da per chiunque utilizzi un dispositivo alla guida che sia uno smartphone o un tablet. L’importo può salire fino a per i recidivi. In caso di violazioni ripetute entro due anni, si rischia anche la sospensione della patente fino a tre mesi; Eccesso di velocità : multa da 220 euro e rischio sospensione della patente fino a 30 giorni per chi invece supera i limiti di velocità all’interno dei centri abitati per un minimo di due volte in un anno;

: multa da e rischio sospensione della patente fino a 30 giorni per chi invece supera i limiti di velocità all’interno dei centri abitati per un minimo di due volte in un anno; Monopattini elettrici : multa da 100 euro per chi circola senza assicurazione o targa, con l’importo che sale a 200 euro per mezzi non conformi e che dunque non hanno indicatori luminosi o freni adeguati;

: multa da per chi circola senza assicurazione o targa, con l’importo che sale a per mezzi non conformi e che dunque non hanno indicatori luminosi o freni adeguati; Guida in stato di ebbrezza : le multe aumentano di un terzo per chi viola l’obbligo di alcol zero e dispone di alcolock in auto, con sanzioni fino a 316 euro per chi lo manomette o non lo utilizza;

: le multe aumentano di un terzo per chi viola l’obbligo di alcol zero e dispone di alcolock in auto, con sanzioni fino a per chi lo manomette o non lo utilizza; Sosta vietata : multe da 165 a 330 euro per chi parcheggia negli stalli riservati ai disabili. Sanzioni anche per la sosta in corsie preferenziali o fermate bus;

: multe da per chi parcheggia negli stalli riservati ai disabili. Sanzioni anche per la sosta in corsie preferenziali o fermate bus; Passaggi a livello : attraversamenti non conformi saranno puniti con multe fino a 200 euro , mentre chi passa con le sbarre in apertura pagherà 87 euro ;

: attraversamenti non conformi saranno puniti con multe fino a , mentre chi passa con le sbarre in apertura pagherà ; Sorpasso delle safety car: violare le regole di sorpasso durante i rallentamenti gestiti dalla Polizia porterà a multe di 167 euro e alla sospensione della patente fino a tre mesi.

Aumenti previsti dal 2025

Dal 1° gennaio 2025, è previsto l’adeguamento biennale delle multe, con un ulteriore incremento degli importi, indipendentemente dalle modifiche introdotte con il nuovo codice della strada.

Quando entreranno in vigore le nuove regole

Le modifiche saranno operative dopo 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, attesa entro questa settimana. Gli automobilisti avranno quindi poco tempo per adeguarsi alle nuove norme.