Apple sta rilasciando in Europa (Italia inclusa) alcune nuove funzionalità avanzate degli AirPods Pro 2 dedicate alla salute dell’udito. Tra cui spiccano il Test dell’Udito e la Modalità di Riduzione dei Suoni Forti. Quest’ultime migliorano l’esperienza uditiva. Inoltre, proteggono l’orecchio dai rumori intensi. La funzionalità più rivoluzionaria è la possibilità di usare gli AirPods come apparecchio acustico. Quest’ultima non è ancora disponibile in Europa. Suddetto ritardo è legato ai rigidi regolamenti europei che classificano tale funzione come dispositivo medico.

Apple: si diffonde la nuova opzione per l’udito

Tali procedimenti sono guidati dal regolamento europeo MDR (Medical Device Regulation). Quest’ultimo stabilisce che tutti i dispositivi che diagnosticano o correggono problemi uditivi devono ricevere certificazioni specifiche. Negli Stati Uniti, Apple ha ottenuto l’approvazione dalla FDA. Dunque, può commercializzare gli AirPods Pro 2 come apparecchi acustici di qualità clinica. In Europa, invece, i tempi di approvazione restano incerti.

Tra le funzionalità disponibili, il Test dell’Udito consente agli utenti di analizzare la propria capacità uditiva. Ciò attraverso un procedimento semplice, ma scientificamente validato. Il test, accessibile dall’app Salute o dalle impostazioni degli Apple AirPods, simula un esame audiometrico. Grazie all’emissione di toni a basso volume. L’utente deve eseguire il test in un ambiente silenzioso, seguendo istruzioni precise e assicurandosi che i gommini delle cuffie aderiscano correttamente alle orecchie. Il risultato, mostrato sotto forma di audiogramma, evidenzia la sensibilità uditiva per ciascun orecchio. Eventuali perdite uditive vengono suddivise in cinque categorie. Ciò non sostituisce una diagnosi medica. Ma il test può fornire dati utili da condividere con un medico.

La Modalità di Riduzione dei Suoni Forti, invece, abbassa automaticamente i rumori ambientali intensi. In tal modo si protegge l’udito in situazioni rumorose come concerti o trasporti pubblici. Entrambe le funzionalità di Apple possono essere attivate aggiornando l’iPhone (o iPad) a iOS 18.2, e installando l’ultimo firmware disponibile sugli AirPods Pro 2. L’aggiornamento firmware avviene in automatico ogni volta che gli auricolari sono collegati alla custodia per la ricarica e al dispositivo iOS.