Samsung punta al mercato internazionale con il Galaxy S25 Slim. Ovvero, uno smartphone che promette innovazione e diffusione a livello globale. Il codice modello SM-S937B/DS è stato da poco individuato in un database tecnico. Cosa che suggerisce che il nuovo dispositivo sarà dual SIM e destinato ai mercati mondiali. È stata avvisata anche una variante per il Nord America. Cosa che sottolinea, ancora di più, l’intenzione dell’azienda di estendere la sua presenza in tutte le regioni. Nonostante la forte curiosità, le informazioni ufficiali sul dispositivo restano però limitate. Infatti non si conoscono ancora le specifiche tecniche né le date di lancio. Ad ogni modo, le voci più frequenti prevedono un arrivo separato rispetto agli altri modelli della serie Galaxy S25. Cosa che avverrà probabilmente nel secondo trimestre del 2025.

Certificazioni e novità per la serie Galaxy S25

Il Galaxy S25 Slim potrebbe distinguersi per il comparto fotografico. Qui Samsung mira infatti a integrare un’innovativa tecnologia sviluppata dalla divisione ISOCELL. Questa soluzione alternativa ai sistemi periscopici dovrebbe garantire foto più luminose e dal design sottile. Una caratteristica che si sposa perfettamente con l’idea di un dispositivo con uno spessore ridotto.

Mentre l’S25 Slim si prepara a entrare in scena, la serie principale Galaxy S25 continua il suo percorso verso il debutto con importanti sviluppi. I modelli S25, S25Plus e S25Ultra sono stati da poco certificati dalla FCC negli Stati Uniti. Sottolineando così il loro imminente arrivo sul mercato. Nonostante la documentazione tecnica non riveli dettagli completi, alcune informazioni interessanti sono già emerse. Ad esempio, la S Pen sarà ancora presente nel modello Ultra. Mentre la ricarica cablata manterrà le velocità della generazione precedente. Ovvero 25W per il modello base e 45W per le varianti Plus e Ultra. La ricarica wireless però registrerà un calo, passando dai 15 W precedenti a 9 W.

Insomma, con il lancio della serie S25 e del modello Slim, Samsung sembra voler differenziare la sua offerta per cercare di soddisfare esigenze differenti. L’introduzione di tecnologie all’avanguardia e una strategia globale confermano l’intenzione del colosso sudcoreano di mantenere una posizione autorevole all’ interno di un mercato sempre più competitivo.