WhatsApp continua a migliorare introducendo una serie di nuove funzioni. Quest’ultime puntano a rendere l’esperienza utente sempre più dinamica e accattivante. A tal proposito, nella versione beta (2.24.24.17) è presente una nuova opzione che strizza l’occhio alle festività in arrivo. Si tratta delle nuove reazioni animate ai messaggi.

WhatsApp introduce nuove opzioni animate

Con le novità in arrivo, le reazioni ai messaggi si arricchiscono di tre animazioni a tema festivo. Si tratta di Party Popper, Parrying Face e Confetti Ball. Tali emoji non si limitano ad apparire staticamente accanto a un messaggio. Ora attivano un’animazione con coriandoli colorati che esplodono sullo schermo. L’aggiornamento è perfetto per il periodo delle festività. Il suo scopo è di rendere le conversazioni con amici e familiari più espressive e divertenti.

Secondo quanto riportato da WABetaInfo, tali animazioni si basano sul formato Lottie, un framework che permette di creare file di animazione leggeri e ottimizzati. Rispetto a GIF o PNG animati, i file Lottie consumano meno e garantiscono un’app fluida anche su dispositivi meno performanti. L’adozione di tale strategia sottolinea l’impegno di WhatsApp nel fornire funzionalità avanzate. Ciò senza minare la velocità e l’efficienza del servizio.

Al momento, la funzionalità è disponibile per un ristretto gruppo di utenti iscritti al programma beta sul Play Store. Come sempre, l’app intende testare le funzioni prima di rilasciarle ad un pubblico più ampio. A tal proposito, è previsto un rollout progressivo nei prossimi giorni. Ciò significa che progressivamente le nuove interazioni animate arriveranno anche versione stabile dell’app. Tale introduzione, insieme alle altre modifiche in fase di testing, conferma l’attenzione di WhatsApp verso l’innovazione. Ciò con l’obiettivo di mantenere il suo ruolo di leader tra le app di messaggi. Gli utenti possono aspettarsi un’esperienza sempre più personalizzata e immersiva. Grazie a funzionalità che si adattano alle esigenze degli utenti.