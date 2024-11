L’igiene dentale è decisamente importante, purtroppo molto trascurata da alcuni consumatori, e come molti dentisti consigliano, il plus sarebbe disporre di uno spazzolino elettrico, capace di raggiungere le aree più remote e nascoste della vostra bocca. Tra i tanti produttori disponibili in commercio, uno dei migliori resta senza dubbio Oral-B, capace di lanciare una serie di prodotti di alto livello, a prezzi generalmente accessibili ai più, come sta accadendo ad esempio su Amazon.

Il modello di cui vi consigliamo caldamente l’acquisto è senza dubbio Oral-B Smart 4 4500N, uno spazzolino elettrico che viene commercializzato in un set estremamente interessante, all’interno della confezione è difatti possibile trovare: 2 testine, una montata sullo spazzolino ed una da utilizzare in un secondo momento, la custodia da viaggio per facilitare il trasporto del prodotto stesso, uno spazzolino elettrico, ed anche un dentifricio Pro-Expert pulizia profonda in regalo.

Spazzolino elettrico Oral-B in promozione Amazon

Su Amazon vi aspetta uno sconto davvero speciale sull’acquisto di questo spazzolino elettrico, infatti dovete sapere che il suo prezzo finale di vendita, solo fino al 2 dicembre, salvo esaurimento scorte anticipato. La spesa, in questo caso, sarà di soli 49 euro, con un risparmio del 63% rispetto ai 134,99 euro richiesti in origine. Se volete acquistarlo, dovete collegarvi qui.

Il prodotto di cui vi stiamo parlando nell’articolo è dotato di una batteria che può durare fino a 2 settimane, garantendo difatti una pulizia profonda con una sola ricarica. Come molti altri modelli di oral-b, anche in questo caso è presente un sensore di pressione, che permette di capire quanta pressione si stia esercitando sui denti, evitando che la stessa possa risultare eccessiva, rovinandoli irreparabilmente. Grazie alla presenza della testina rotonda, è possibile godere di una pulizia maggiore con rimozione del 100% della placca in più rispetto alla testina tradizionale.