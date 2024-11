Negli ultimi giorni, diversi utenti di WhatsApp hanno notato una novità interessante. Secondo quanto riportato l’indicatore di digitazione “sta scrivendo” o “sta registrando un audio” è stato sostituito da simboli. Suddette particolari icone saranno visibili direttamente nella schermata della chat. La modifica, ancora in fase di test, è stata introdotta con l’ultimo aggiornamento beta per Android. Secondo quanto riportato da WaBetaInfo presto sarà accessibile a tutti gli utenti.

WhatsApp annuncia l’arrivo di nuove icone

La nuova interfaccia prevede che, quando un utente sta digitando un messaggio, compaiano tre puntini di sospensione al posto della vecchia dicitura testuale. Se invece sta registrando un audio, si visualizza l’icona del microfono. Tale cambiamento non è solo estetico, ma anche funzionale. Con le informazioni visibili direttamente nella schermata della chat viene eliminata la necessità di guardare in alto per seguire le attività degli interlocutori. Ciò consente agli utenti di rimanere concentrati sulla conversazione senza distrazioni.

Le novità interessano, oltre le conversazioni individuali, anche le chat di gruppo. In questi casi, i cambiamenti risultano ancora più evidenti. In passato, quando più persone scrivevano contemporaneamente, WhatsApp mostrava solo il nome di una di esse. Con il nuovo aggiornamento, invece, le icone dei profili dei partecipanti appaiono nella chat in modo chiaro e immediato. Ciò permette di identificare facilmente chi sta scrivendo o registrando.

E non è tutto. WhatsApp sta lavorando a diverse innovazioni. Tra le funzionalità più attese c’è la trascrizione automatica dei vocali. Ciò consentirà agli utenti di leggere il contenuto di un audio senza doverlo ascoltare. Un’opzione particolarmente utile in determinati ambienti. Inoltre, l’app sta introducendo una gestione più efficiente dei messaggi non inviati, grazie alla nuova funzione “bozze”. I messaggi non inviati verranno segnalati con un’etichetta visibile nell’elenco delle chat. In tal modo non si dimenticherà di inviarli. Si tratta di aggiornamenti utili che miglioreranno l’intera esperienza degli utenti su WhatsApp.