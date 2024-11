Vodafone Silver 100 e Silver 150: due offerte speciali per nuovi clienti

Questa volta l’intento di uno dei più grandi gesti sul mercato mobile è quello di primeggiare senza rivali. Vodafone proprio con questo obiettivo ha lanciato due nuove promozioni che potrebbero interessare chi sta pensando di cambiare operatore. Si tratta delle offerte Silver 100 e Silver 150, pensate per chi arriva da Iliad o da operatori virtuali. Vediamo nel dettaglio cosa offrono.

Silver 100: minuti, SMS e 100 GB a 7,99€ al mese

L’offerta Silver 100 include:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali;

200 SMS da inviare ogni mese;

100 GB di traffico internet in 4G per navigare su smartphone.

Il tutto a un prezzo di 7,99€ al mese. Inoltre, per il primo mese, l’offerta costa solo 5€, un’occasione da non perdere per provare i servizi Vodafone.

Silver 150: più GB a 9,99€ al mese

Per chi ha bisogno di ancora più traffico dati, Vodafone propone la Silver 150, che include:

Minuti illimitati verso tutti;

200 SMS;

150 GB di internet in 4G.

Il costo mensile è di 9,99€, ma anche qui il primo mese è scontato a soli 5€.

SmartPay: 50 GB in più gratis

Sia con Silver 100 che con Silver 150, è possibile ottenere 50 GB aggiuntivi ogni mese attivando il servizio gratuito SmartPay. Questo sistema consente di ricaricare automaticamente la SIM tramite conto corrente o carta, evitando così di dimenticare il rinnovo dell’offerta.

Queste promozioni sono valide esclusivamente per chi arriva da Iliad o da altri operatori virtuali come ho., Kena e simili. Non sono invece disponibili per chi proviene da TIM, WindTre o altri operatori di rete tradizionali.

Offerte di questo genere non capitano sempre e infatti dallo scorso Natale eccole di nuovo proprio per celebrare il periodo. Chi vuole portare a casa deve dunque approfittare adesso, ricordando che arrivando da TIM e WindTRE tutto ciò non sarà possibile. Almeno per il momento non si sa quando scadranno, per cui sembra esserci ancora un po’ di tempo per sottoscriverle.