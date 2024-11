Siamo ormai giunti alla fine del mese di novembre 2024 e l’operatore telefonico italiano WindTre ha deciso di prorogare ulteriormente alcune delle sue offerte di rete mobile. Ci stiamo riferendo in particolare alle offerte appartenenti alla gamma WindTre GO. Queste ultime saranno disponibili fino ai primi giorni di dicembre 2024, ma non è da escludere che possano essere ulteriormente prorogate per qualche altro giorno.

WindTre GO, le super offerte mobile disponibili fino ai primi di dicembre

L’operatore telefonico italiano WindTre ha deciso di proporre l’attivazione di alcune sue offerte della gamma WindTre GO almeno fino ai primi giorni del mese di dicembre 2024. Ci troviamo di fronte a delle offerte di tipo operator attack, quindi attivabili solo dai nuovi clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero da alcuni operatori telefonici specifici.

Per chi proviene ad esempio da Lyca Mobile e altri operatori, ci sono le offerte WindTre GO 75 XS e WindTre GO 150 XS Easy Pay. Nel primo caso, gli utenti avranno a disposizione fino a 75 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G, mentre nel secondo caso saranno a disposizione fino a 150 GB di traffico dati, validi sempre per navigare in 4G. Entrambe le offerte includono poi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 50 SMS da inviare verso tutti i numeri.

Per la prima offerta, il costo è di 5,99 euro al mese, mentre per la seconda offerta il costo è sempre di 5,99 euro al mese ma scegliendo il metodo di pagamento automatico Easy Pay. Per chi invece proviene da altri operatori, tra cui Iliad e CoopVoce, sono disponibili altre offerte. Tra queste, segnaliamo ad esempio WindTre GO 150 XS 5G e WindTre GO 150 XS 5G Easy Pay. Entrambe le offerte arrivano ad includere fino a 150 GB di traffico dati per navigare anche con le nuove reti di quinta generazione. Anche in questo caso sono inclusi fino a 50 sms verso tutti e minuti di chiamate senza limiti verso tutti. Il costo è sempre di 5,99 euro al mese.