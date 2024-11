La casa automobilistica giapponese ha annunciato nelle scorse ore il nuovo model year della Toyota Yaris. Un annuncio che porta con sé una serie di importanti novità. Non a caso, con il model year il costruttore ha deciso di effettuare alcuni ritocchi per l’allestimento GR SPORT.

Le novità che nel corso dei mesi i costruttori del settore automotive presentano sono sempre tante e tutte interessanti. Tanto da attirare sempre l’attenzione degli appassionati delle quattro ruote. Scopriamo insieme in questo nuovo articolo tutti i dettagli relativi all’annuncio di Toyota e, di conseguenza, del nuovo model year.

Toyota Yaris 2025: alcuni ritocchi grazie al model year

Andare a rinnovare i modelli presenti in gamma è sempre uno degli obiettivi delle case automobilistiche. Decisioni che, non casualmente, cercano sempre di andare incontro alle esigenze e ai gusti degli utenti di un mercato inevitabilmente ricco di proposte.

Novità dunque per la Yaris GR SPORT con la disponibilità del nuovo colore Storm Grey, anche con tetto nero a contrasto esclusivamente per questo allestimento. Da parte del costruttore innovazioni anche per il design dei cerchi da 18 pollici e per i sedili realizzati con rivestimenti che si contraddistinguono grazie a cuciture rosse e dettagli in grigio canna di fucile. Non manca, inoltre, a donare un ulteriore tocco di design il logo GR SPORT sui poggiatesta. In merito alla gamma Toyota Yaris 2025, grazie all’arrivo del nuovo model year viene messa a disposizione la colorazione tinta Forest Green.

Per quanto riguarda la motorizzazione, il costruttore giapponese ha deciso di non apportare nessun tipologia di modifica. Toyota Yaris 2025 continuerà ad essere disponibile con due powertrain Full Hybrid, Hybrid 115 da 116 CV e Hybrid 130 da 132 CV.

In merito alla produzione, grazie alle informazioni rilasciate dal costruttore, sappiamo che inizierà a febbraio 2025 mentre per quanto riguarda i prezzi non sono ancora stati comunicati dettagli in merito.