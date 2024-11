Il noto marchio automobilistico Toyota sembra che sia al lavoro sulla realizzazione di una nuova versione di una delle sue ultime vetture. Ci stiamo riferendo in particolare alla versione restyling della Toyota Aygo X, la city car più famosa dell’azienda. Quest’ultima sta quindi per avere un aggiornamento sicuramente dal punto di vista estetico. Nel corso delle ultime ore, in particolare, la vettura in questione è stata avvistata in rete in alcune foto spia durante dei test su strada.

Toyota Aygo X, avvistata in alcune foto spia il restyling della city car di Toyota

Nel corso delle ultime ore è stata avvistata su strada in alcune foto spia la versione restyling della city car più famosa del marchio automobilistico Toyota. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo alla nuova Toyota Aygo X. Le varie aziende del settore automobilistico, infatti, testato a fondo su strada le proprie vetture prima di renderle ufficialmente disponibili sul mercato.

L’ultimo modello di questa vettura è stato presentato durante l’anno 2021, quindi sembra essere arrivato effettivamente il momento di un ritocco al suo look e al suo design. Le foto spia appena emerse in rete ci fanno dunque vedere il restyling di questa vettura durante alcuni test di efficienza su strada. Dalle foto in questione, risalta subito alla vista la presenza di diversi camuffamenti sulla carrozzeria, posti dall’azienda in modo tale da non rivelare troppi dettagli.

I camuffamenti sono stati posizionati principalmente sulla parte anteriore e sulla parte posteriore della vettura e questo significa che l’azienda apporterà diverse modifiche estetiche proprio in queste zone. Sembra invece che non troveremo cambiamenti di rilievo dal punto di vista dimensionale. Le dimensioni e le proporzioni sembrano essere infatti pressoché le stesse del precedente modello. È probabile che il marchio automobilistico decida di introdurre qualche piccola novità all’interno della vettura. Tuttavia, dalle foto spia appena emerse non è possibile capirlo.

Il debutto ufficiale della versione restyling di Toyota Aygo X, comunque, non dovrebbe arrivare prima del 2026. C’è quindi ancora del tempo per vedere arrivare nuove foto spia e soprattutto nuove informazioni più dettagliate su questa vettura.