Dopo l’indiscrezione delle scorse settimane, il colosso cinese dei videogiochi Tencent Ha annunciato ufficialmente tramite un video dimostrativo la sua console portatile dal nome Sunday Dragon 3D One, Quest’ultima gode di uno schermo 3D senza occhiali da 11 pollici che consente di godere di un’esperienza in tre dimensioni senza accessori aggiuntivi grazie alla presenza di telecamere per il tracciamento oculare.

Caratteristiche interessanti

Questo prodotto si distingue all’interno del mercato nel quale esordisce che è dominato fino a questo momento da dallo Steam Deck, le sue caratteristiche principali nonché punti di forza sono lo schermo di grandi dimensioni e la tecnologia 3D che lo rendono un prodotto unico nel suo genere, il display infatti è il più grande attualmente disponibile sul mercato e offre una risoluzione di 2560 × 1440 pixel con un refresh rate che arriva ben 120 Hz.

Al di sotto del display, il cuore pulsante è un processore Intel Core Ultra 7 258V con 4 core Lion Cove e 4 core Skymont, il clock operativo massimo è di 4.8 GHz, la GPU è una Intel Arc Graphics 140V con 8 core Xe2 ed il tutto è supportato da 32GB di RAM LPDDR5X e 1TB di storage.

La peculiarità di questo prodotto è che gode di impugnature laterali rimovibili come Nintendo switch che consentono di utilizzarlo anche come un tablet.

Nonostante le caratteristiche davvero uniche importanti, l’azienda non ha ancora annunciato né Il prezzo né la disponibilità del dispositivo sui vari mercati, quest’ultimo viene infatti descritto come un prodotto sperimentale sviluppato in modo completamente indipendenza, al quale si è accostata anche Intel nel processo di sviluppo.

Di conseguenza non rimane che attendere per capire se l’azienda deciderà di immetterlo sul mercato o lo terrà come un prototipo sul quale sviluppare con un modello più aggiornato da immettere ufficialmente nel mercato cinese e internazionale all’interno dei quali sicuramente la competizione è spietata e si vede il dominio di colossi della tecnologia più affermati rispetto all’azienda citata in questo articolo, indubbiamente, però, il prodotto di per sé è in grado di attirare l’attenzione con le sue caratteristiche.