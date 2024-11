A quanto pare per gli amanti di PlayStation molto presto arriverà qualcosa di nuovo che potrebbe fare la felicità di tanti, sembra infatti che Sony starebbe lavorando ad una console portatile capace di eseguire i giochi di PlayStation 5 relativamente, il progetto sembrerebbe trovarsi le fasi iniziali dello sviluppo e ciò significherà almeno un paio di anni di lavoro prima di poter vedere qualcosa di concreto, l’indiscrezione ci arriva direttamente da Bloomberg, la nota testata ha infatti raccolto dei segnali che arrivano da fonti a conoscenza dei piani di Sony.

Terreno fertile

Effettivamente Sony ha un’ottima base dalla quale partire per realizzare una nuova PSP, infatti la gamma di console portatili vanta già PlayStation Portal che però risultassero un prodotto complementare a PlayStation 5, si tratta infatti di un lettore remoto che dà accesso ai giochi della propria console domestica e permette di giocare via Internet ai titoli passando da un cloud.

Insomma, attualmente tra le fila di Sony non è presente un dispositivo autonomo e a sestante, come ad esempio lo Nintendo switch, di conseguenza l’azienda giapponese sente il desiderio di voler competere anche in questo mercato è molto presto Nintendo potrebbe trovarsi con un attacco su due fronti sia a causa dei piani di Sony, ma anche a causa di Microsoft che recentemente si è espressa in merito, annunciando di essere impegnata su questo fronte.

Ed effettivamente, proprio qualche giorno fa, il numero uno della divisione gaming di Microsoft ha confermato che il proprio team si trova le fasi iniziali della progettazione di una console portatile e sta valutando quali funzionalità includere all’interno di questo dispositivo, insomma le due aziende da sempre rivali stanno muovendo dei passi paralleli per poter competere in un mercato che da un po’ di tempo risulta essere un monopolio praticamente assoluto di Nintendo che ben presto potrebbe vedersi scossa da un attacco su due fronti.