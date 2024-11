Non è la prima volta che ci troviamo a parlare di batterie. Non a caso, si tratta di una delle componenti più importanti nella realizzazione delle nuove auto elettriche. Componente che, come ben sappiamo, consente di avere un’autonomia in base alla capacità delle celle. Di conseguenza, sono molte che le domande che gli automobilisti si pongono prima di procedere con l’acquisto di tale tipologia di modelli. Quanto dura l’autonomia con una carica ma, soprattutto, quanto dura una batteria? In termini di degrado di una batteria c’è certamente da analizzare una serie di parametri per poterne capire l’effettiva durata. A tal proposito, un test effettuato su una Renault Megane E-Tech Electric consente di avere un’idea più chiara in merito a questo modello.

Scopriamo, dunque, nel corso di questo nuovo articolo i dettagli in merito alla vettura della casa automobilistica francese. Non dimentichiamo che, per fortuna, i passi avanti fatti negli ultimi mesi sullo sviluppo delle batterie per auto elettriche sono del tutto importanti.

Renault Megane elettrica: dettagli sulla batteria

Un test effettuato su un’auto aziendale del modello Renault Megane E-Tech Electric ha avuto l’obiettivo di capire quanto si degrada la batteria implementata dal costruttore automobilistico francese.

Il modello in questione è attualmente al terzo tagliando, al superamento del traguardo dei 100.000 chilometri. Nello specifico, i test effettuati dalla concessionaria Renault hanno evidenziato un dato dello stato di salute (SOH) pari al 96%. Risultato che mostra chiaramente quanto la batteria del modello abbia perso nel corso di questi anni, ovvero solamente il 2% all’anno. Considerando che l’auto aziendale è stata utilizzata per diversi chilometri il risultato sembra essere piuttosto interessante e, al tempo stesso, incoraggiante. In merito allo sviluppo di nuove batterie per auto non possiamo che essere soddisfatti del lavoro che alcuni costruttori stanno portando avanti. Un risultato che nei prossimi anni consentirà di avere su strada auto elettriche con una maggiore autonomia.