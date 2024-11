Nel corso del prossimo anno il produttore tech OnePlus annuncerà in veste ufficiale non solo la versione global di OnePlus 13, ma anche un altro smartphone. Ci atiamo riferendo in particolare al prossimo OnePlus 13R. Nel corso delle ultime ore, in particolare, questo device è stato avvistato in rete nei benchmark del noto portale Geekbench. Vediamo qui di seguito le informazioni che sono emerse.

OnePlus 13R, il nuovo device passa dal noto portale Geekbench

Nel corso delle ultime ore uno dei prossimi smartphone di punta del produttore tech OnePlus è stato avvistato in rete sul noto portale di benchmark Geekbench. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo OnePlus 13R. Lo smartphone in questione è stato registrato nei database del sito con il numero di modello OnePlus CPH2645.

Secondo i benchmark appena pubblicati, il prossimo device a marchio OnePlus sarà alimentato da uno dei processori più potenti attualmente presenti sul mercato. Ci stiamo riferendo in particolare al potente soc Snapdragon 8 Gen 3. Il modello testato su Geekbench era poi supportato da tagli di memoria comprendenti fino a 12 GB di memoria RAM. Per quanto riguarda il software installato a bordo, i benchmark ci rivelano la presenza del sistema operativo Android 15 con l’interfaccia utente aoxygenOS in versione 15.

Per quanto riguarda i punteggi raggiunti, lo smartphone ha totalizzato 2238 punti in single core e 6761 punti in multi core. Si tratta di punteggi comunque in linea con quelli raggiunti da altri dispositivi alimentati da questo potente processore. Per il momento, questo è quello che ci ha rivelato il sito di benchmark Geekbench su questo nuovo dispositivo. Emergeranno sicuramente ulteriori dettagli man mano che ci avvicineremo alla data del suo debutto ufficiale sul mercato mobile.

Ricordiamo che il modello base, ovvero il OnePlus 13, dispone di un ampio display con tecnologia AMOLED di tipo LTPO con una elevata frequenza di aggiornamento pari a 120Hz.