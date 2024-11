Il Ponte sullo Stretto di Messina è una delle strutture maggiormente discusse e ambiziose della storia recente dell’Italia. È un’opera di rilievo che intende collegare la Sicilia al continente. A tal proposito, è stato diffuso uno studio condotto da Uniontrasporti in collaborazione con Openeconomics. Secondo quando riportato i benefici complessivi dell’opera, una volta a regime, ammontano a quasi 11 miliardi di euro. Ciò a fronte di un investimento stimato in 9 miliardi. Il valore economico netto per il sistema Paese si attesta così a circa 1,8 miliardi di euro.

Ponte sullo Stretto: dettagli sui benefici

Oltre ai vantaggi diretti, il progetto si inserisce nel più ampio piano della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T). In tal modo contribuisce al completamento del corridoio “Scandinavo-Mediterraneo”. Quest’ultimo rappresenta un asse cruciale per l’integrazione logistica e commerciale. Tra il nord e il sud dell’Europa. Lo studio ha valutato la sostenibilità del progetto attraverso analisi di sensibilità e del rischio economico. Ha dimostrato che nel 70% dei casi l’investimento risulta solido e con un grado di rischiosità contenuto.

I benefici economici diretti includono, già in fase di costruzione, un aumento del PIL stimato in 23,1 miliardi di euro. Inoltre, porterà alla creazione di circa 36.700 posti di lavoro stabili. Oltre che un apporto di 10,3 miliardi di euro alle casse fiscali dello Stato. Sul fronte ambientale, il ponte potrebbe ridurre le emissioni di CO2 di 2.580 milioni di tonnellate. Ciò risparmiando 7.759 milioni di minuti nei tempi di attraversamento.

Gli effetti positivi non si limiteranno a Sicilia e Calabria, ma si estenderanno anche ad altre regioni. Ciò grazie all’attivazione di filiere produttive connesse al progetto. Dunque, anche se si sono già presentate diverse polemiche tecniche e politiche, lo studio dimostra che il Ponte sullo Stretto ha un grande potenziale. Sembra, infatti, che quest’ultimo possa generare un impatto significativo sull’economia stessa della Penisola. Portando ad uno sviluppo economico oltre che infrastrutturale.