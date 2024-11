Le immagini trapelate online del nuovo OnePlus 13R, conosciuto come Ace 5 sul mercato cinese, stanno già facendo discutere molto. Il nuovo dispositivo infatti sembra unire materiali premium e un design radicalmente diverso. Arrivando a presentarsi come una delle proposte più interessanti della sua categoria.

OnePlus 13R: un cambiamento evidente nell’ estetica e nella struttura

Il nuovo OnePlus 13R si distingue per un design che rompe completamente con il passato. Preparatevi dunque a dire addio a curve e superfici arrotondate. Le linee ora sono nette e le cornici completamente piatte. Anche la parte posteriore riflette questa scelta stilistica, mantenendo comunque il caratteristico modulo fotografico a forma di oblò, spostato verso sinistra.

Tra le principali caratteristiche, troviamo il ritorno dell’Alert Slider. Ovvero un elemento iconico di OnePlus, che sottolinea l’attenzione al controllo rapido delle notifiche. Ma è nei materiali che il dispositivo sorprende davvero. Infatti il telaio è realizzato in metallo, mentre il retro utilizza per la prima volta la ceramica. In più si vocifera di un rivestimento innovativo in “crystal shield glass“. Anche se i dettagli tecnici su questa soluzione non sono ancora chiari.

Anche a livello di prestazioni il dispositivo non delude. Infatti esso risulta essere equipaggiato con un display OLED da 1,5K di risoluzione. Oltre a un potente processore Snapdragon 8 Gen 3, supportato da 12GB di RAM e 256GB di memoria interna. Anche il comparto fotografico promette eccellenza grazie a un sensore principale da 50MP (Sony IMX906) e a un teleobiettivo da 50 MP (Samsung ISOCELL JN1). Per completare il quadro, vi è una batteria da 6.200 mAh con ricarica rapida da 100W. Cosa che garantisce autonomia e praticità.

Il momento del debutto

Il lancio del modello Ace 5 è previsto in Cina per dicembre 2024. Mentre la versione internazionale, OnePlus 13R, dovrebbe arrivare nei primi mesi del 2025. Con questa proposta, l’ azienda mira così ad offrire una soluzione accessibile ma di alta qualità. Confermandosi tra i protagonisti del mercato mondiale degli smartphone.