Il marchio Nissan sta attraversando una fase critica. Quest’ultima potrebbe culminare nel fallimento entro un anno. A lanciare l’allarme sono fonti interne all’azienda, riportate dal Financial Times. Secondo quanto dichiarato Nissan ha solo 12-14 mesi per riprendersi.

Nissan in serie difficoltà: ecco cosa succede

La situazione sembra essere particolarmente complessa. I dati riportati evidenziano vendite in perdita. Inoltre, la produzione è stata ridotta in modo drastico. A tal proposito, sono stati licenziati migliaia i lavoratori del marchio. A peggiorare il quadro, Nissan ha deciso di vendere una parte consistente della sua partecipazione in Mitsubishi.

La situazione però resta critica. A tal proposito, ha influito il crollo dell’utile operativo dell’85% nel terzo trimestre. Ciò con la perdita di oltre 60milioni di dollari. Eventi che mettono in evidenza l’urgenza di un cambio di rotta. Considerando i dati riportati è evidente che sia necessario un intervento repentino. A tal proposito, una possibile strategia comprende la ricerca di un nuovo investitore. Una possibile strategia potrebbe portare ad una collaborazione tra Nissan e Honda. A conferma di ciò, sembra che anche Renault intenda vendere parte delle sue azioni a Honda.

Al momento, Nissan punta ad apportare ulteriori tagli sui costi. Ciò con l’obiettivo di risparmiare 3miliardi di dollari. Il successo di tali misure però non è garantito. È necessario attendere per scoprire quale sarà l’effettivo risultato degli interventi apportati. Solo quest’ultimi potranno indicare quale saranno le mosse future del marchio.

Nonostante ciò, è importante sottolineare che Nissan ha già dimostrato in passato la capacità di risollevarsi. L’accordo con Renault alla fine degli anni ’90 salvò l’azienda da una crisi profonda. Intervento che riuscì a trasformarla in uno dei leader globali del settore. La sfida odierna è altrettanto impegnativa. Ma se consideriamo quanto accaduto in passato non è da escludere che anche questa volta Nissan possa salvarsi con una strategia mirata.