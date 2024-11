Black Friday anche da ESSELUNGA: sconti EXTRA sul tech per prezzi ribassatissimi

Il Black Friday Esselunga è ancora qui e non c’è momento migliore per fare compere tecnologiche! Sei pronto a scoprire le offerte più folli? Con un budget limitato, puoi permetterti il meglio senza compromessi. Puoi persino migliorare il tuo stile di vita con prodotti che ti garantiscono eleganza, efficienza e una qualità sorprendente a prezzi che finalmente rientrano nel tuo portafogli. Hai mai sognato uno smartphone nuovo, una TV gigante o un sistema smart per la tua casa? Bene, oggi è il giorno in cui devi agire! Non dovrai più aspettare. Questo Black Friday è pieno di occasioni da non lasciarsi scappare! Sono tutte a portata di una corsa veloce al negozio. Sei pronto a scoprire quali affari stratosferici ti aspettano?

Promo Esselunga che ti faranno venir voglia di acquistare

Se cerchi un modello di smartphone che sia super economico ma anche estremamente performante, il Samsung Galaxy A05S è ora in promo da Esselunga al prezzo stracciato e impareggiabile di soli 115 euro. Un dispositivo elegante, potente e perfetto per rimanere connesso con stile! Inoltre, cosa migliore, spenderai pochissimo. Ma se ambisci al massimo, ecco il re dei telefoni: il nuovo iPhone 15, che puoi portarti a casa con uno sconto pazzesco! Ora al costo appetitoso 739 euro, un risparmio incredibile di ben179 euro! La qualità Apple al miglior prezzo di sempre è ora ad aspettarti da Esselunga.

E per le tue serate cinema, che ne dici di una TV Samsung Serie 7 da 43 pollici a 279 euro? È perfetta per trasformare il tuo salotto in un cinema personale. Vuoi qualcosa di ancora più grande? Nessun problema: la versione da 55 pollici è tua per 379 euro. Non solo! Anche la tua casa può diventare più smart grazie al Roomba Combo Essential, un robot aspirapolvere in offerta a 189 euro, perfetto per una pulizia senza sforzo. E per un tocco in cucina, il microonde Samsung è disponibile a soli 59,40 euro, ideale per preparare tutto in modo veloce. Per chi ama la musica, gli auricolari Nubox Hero Music TWS ti regalano un suono eccezionale per soli 9,90 euro. Vai sul sito ufficiale di Esselunga per i dettagli su tutte le promo e corri immediatamente in store! Le promo scadono oggi!