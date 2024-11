Pochissime settimane fa l’azienda di Mountain View ha rilasciato un corposo update (al momento ancora in beta) riguardante l’app di messaggistica “Google Messaggi“. Sembra infatti che adesso si possano inviare contenuti e testi in qualità originale. La build del software è la versione 20241118_03_RC00. Vi ricordiamo che è, ovviamente, ancora in beta. Ma cosa cambia unitamente a ciò?

Google Messaggi: le novità dell’ultimo update

Pigiando all’interno dell’app Google Messaggi scopriamo che, con il nuovo update (per chi ha avuto modo di provarlo) si può accedere ad un’anteprima dei media. Il menù lo si trova nell’angolo in alto a destra all’interno del pannello “Qualità dei media”. In questa istanza si potranno scegliere due opzioni distinte. Da una parte infatti, la versione ottimizzata per le chat, dall’altra con qualità dei media invece, si potrà accedere al contenuto a risoluzione originale. Tutto ciò che verrà inviato in alta risoluzione presenterà la dicitura “HD+” accanto volta ad evidenziare il passo in avanti nella qualità del dato. Ovviamente ciò vale sia per le foto che per i video. Si possono anche aggiungere didascalie, naturalmente.

Fra le altre cose, abbiamo scoperto che il cambio di risoluzione può avvenire sia per le chat attuali che per quelle future; al momento c’è una determinata opzione che consente di impostare il tutto “di default” ma non si possono impostare diversamente a seconda della chat di riferimento.

Scovando all’interno della versione beta in questione relativa all’app Google Messaggi scopriamo che la UI della fotocamera e della galleria ora è totalmente differente visto che è stata unita. C’è infatti un’icona “Gallery” presente accanto alla casella di testo dove si evince una piccola miniatura della fotocamera e un’altra immagine per acceder alle cartelle contenenti le foto sul telefono. Insomma, il piatto è davvero ricco e ci sono grosse novità all’orizzonte.

Al momento il team di BigG sta lavorando al rollout di questa iterazione per tutti in modalità “stabile”. Attendiamo ulteriori sviluppi; dovremmo saperne di più nelle settimane a venire.