Con l’arrivo del Black Friday e del Cyber Monday, CoopVoce ha deciso di lanciare una promo dedicata ai nuovi clienti che richiedono la portabilità del numero. Si tratta di Evo Unlimited la promo che offre agli utenti internet illimitato. Il costo mensile è di 9,90euro. Non sono compresi costi di attivazione. La promozione sarà attivabile fino al 4 dicembre 2024, dunque è importante procedere il prima possibile.

CoopVoce lancia una nuova opzione

Con Evo Unlimited, l’operatore offre ogni mese minuti illimitati, 1000 SMS e traffico dati illimitato alla massima velocità disponibile. CoopVoce utilizza attualmente la rete TIM per il 2G e il 4G. Di recente, l’operatore ha esteso la sua copertura alla rete Vodafone. Con il supporto graduale iniziato nell’autunno 2024. Inoltre, è previsto il lancio del servizio 5G. In arrivo entro il 2025.

Grazie all’introduzione del VoLTE nel marzo 2023, CoopVoce garantisce chiamate in alta qualità sulla rete 4G. Mantenendo un servizio affidabile anche in aree in cui le tecnologie 3G sono state dismesse. L’offerta Evo Unlimited è disponibile per i nuovi clienti sia online che presso i punti vendita Coop. Di solito, per attivare online la promo con spedizione della SIM, il costo iniziale è di 10 euro. Grazie alla promozione in corso, invece, suddetti costi vengono azzerati. Ciò significa che viene richiesto solo il pagamento del primo mese dell’offerta.

Anche i già clienti CoopVoce possono accedervi. Ciò senza costi di attivazione. In tal caso è però previsto il pagamento del primo mese anticipato. Gli utenti interessati possono inoltre optare per la Self SIM, acquistabile nei negozi Coop al costo di 9,90 euro. Cifra in cui sono inclusi primo mese e attivazione.

Infine, CoopVoce supporta anche le eSIM, offrendo una soluzione moderna e pratica per chi preferisce una scheda virtuale. L’attivazione avvenire tramite identificazione online. È possibile procedere con SPID. Si tratta di un metodo rapido e sicuro introdotto da luglio 2024. Grazie a queste iniziative, CoopVoce si conferma una scelta competitiva nel panorama della telefonia mobile. Ciò combinando convenienza, tecnologia avanzata e flessibilità.