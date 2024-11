I dati dell’EUIPO mostrano, infatti, che i contenuti televisivi rappresentano il 50% degli accessi a materiale piratato. Con una forte predominanza dello streaming. Dal punto di vista territoriale, lo studio evidenzia differenze tra i vari Paesi europei. In Italia, ad esempio, la pirateria online risulta essere tra le più basse d’Europa. Nello specifico, si parla di 7,3 accessi mensili a contenuti piratati per utente. Un dato molto al di sotto della media europea di 10.

In ogni caso, la pirateria rimane un problema persistente anche in Paesi con tassi di accesso più bassi, come la Germania e la Romania. Mentre Paesi come l’Austria e la Spagna vedono tassi più elevati. Le cause di tale fenomeno sono complesse e includono variabili economiche.

L’EUIPO ha suggerito che per combattere efficacemente la pirateria digitale sia necessario affrontare le cause profonde del fenomeno. Come i prezzi poco competitivi per i contenuti legali. A tal proposito, sono stati proposti interventi mirati. Come la creazione di una rete di autorità amministrative nazionali per contrastare la pirateria. Inoltre, si spinge verso una maggiore consapevolezza tra i consumatori. In tale contesto, l’EUIPO ha lanciato strumenti come Agorateka. In tal modo è possibile aiutare gli utenti a trovare online le offerte legali. Una misura che potrebbe contribuire a ridurre la pirateria. Ciò sensibilizzando la popolazione sui rischi legati all’uso di contenuti piratati. Solo in tal modo sarà possibile contrastare un fenomeno che diventa sempre più diffuso.