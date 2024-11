Una volta passato il Black Friday, è arrivato il momento di pensare alle festività dedicate al Natale 2024. Per questa occasione, l’operatore telefonico virtuale CoopVoce sta già pensando ad una super proposta per tutti. Secondo quanto è emerso, infatti, l’operatore renderà disponibile una super offerta mobile che abbiamo avuto modo di vedere già in passato. Ci stiamo riferendo in particolare all’offerta mobile denominata CoopVoce Evo 200. Per le festività natalizie, anche questa volta l’offerta sarà proposta con primo mese gratuito.

CoopVoce Evo 200, per Natale ritornerà la super promo con primo mese gratuito

In occasione delle festività natalizie, il noto operatore telefonico virtuale CoopVoce sembra che abbia deciso di far tornare una delle sue offerte di rete mobile favolose. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo alla super offerta mobile denominata CoopVoce Evo 200. Quest’ultima dovrebbe tornare a disposizione degli utenti a partire dalla giornata del prossimo 5 dicembre 2024.

Per celebrare il Natale 2024, sembra che l’operatore abbia inoltre deciso di proporre questa offerta ad un prezzo ancora più conveniente. Gli utenti che la vorranno attivare dovranno infatti sostenere un costo di soli 7,90 euro al mese. Come già successo in passato con altre offerte, anche con la promo in questione gli utenti potranno usufruire del primo mese di rinnovo gratuito. L’operatore sta anche proponendo gratuitamente il costo di attivazione dell’offerta.

CoopVoce Evo 200, ricordiamo, include nel suo bundle fino a ben 200 GB di traffico dati. L’offerta in questione includerà poi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 1000 sms da inviare verso tutti i numeri. L’offerta in questione sarà però attivabile solo dai nuovi clienti dell’operatore che richiederanno la portabilità del proprio numero da qualsiasi altro operatore telefonico rivale. Secondo quanto è emerso fino ad ora, sappiamo che l’offerta CoopVoce Evo 200 sarà disponibile all’attivazione dal 5 dicembre 2024 fino al prossimo 8 gennaio 2025.