Asus ha annunciato la sua decisione di realizzare un nuovo dispositivo stavolta più economico rispetto ad altri modelli del marchio. Questo si chiama Asus ROG Phone 9 FE e avrà le caratteristiche probabilmente di un modello di fascia alta ma con qualche cambiamento. Rispetto ad altri modelli principali, questo dispositivo si colloca prima di questi modelli, rimanendo comunque un dispositivo con grande qualità.

I modelli da cui prende spunto sono i nuovi ROG Phone 9 e Pro che Asus ha presentato qualche giorno fa. Infatti poiché questi risultano comunque molto costosi date le loro capacità, la società ha pensato di creare un dispositivo simile ma ad un prezzo più accessibile. Questa strategia era stata già effettuata da Samsung con la creazione dei modelli FE dei top di gamma. Per il momento ci sono poche informazioni sul modello, ma probabilmente avrà delle funzionalità simili ai suoi fratelli maggiori.

Asus, ecco alcune informazioni sul ROG Phone 9 FE

Il dispositivi potrà supportare bande di frequenze di 2,4, 5 e 6 GHz per cui non verrà introdotto il WI-Fi 7 che possiedono modelli più avanzati. Come CPU troveremo lo Snapdragon 8 Gen 3 invece dell’ 8 Elite. Inoltre avremo come sistema operativo Android 14, ma probabilmente quando arriverà sul mercato sarà aggiornato con Android 15. Dando un’ occhiata a questi dati, si può notare che questo smartphone possiede più caratteristiche in comune con il ROG Phone 8 che con il 9. Infatti si può pensare che sia stato un aggiornamento del Phone 8 che una versione differente del Phone 9. Quando verrà commercializzato, probabilmente verranno fuori le altre novità le sono state inserite all’ interno del dispositivo.

Con questo novità abbiamo dei modelli per tutte le esigenze e alla portata di tutti anche perché al momento sono presenti dispositivi che possiedono ottime qualità ad un buon prezzo. Per non resta altro che scegliere quello più adatto alle proprie esigenze.