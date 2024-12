Chi di noi oggi non conosce il colosso produttore di automobili di alta qualità, parliamo infatti di Alfa Romeo. L’azienda sta testando la nuova 33 stradale, ovvero la sua ultima supercar. Presenta sia una motorizzazione endotermica e sia 100% elettrica. Proprio recentemente i collaudatori ed i tecnici hanno rilasciato i resoconti dei vari test dinamici a Nardò eseguiti. Lo scopo di questi test è valutare il comportamento della vettura ad alte velocità.

Alfa Romeo 33 Stradale, ecco come sono andati i test eseguiti

I collaudatori hanno monitorato durante i test i parametri dinamici, come aerodinamica, velocità massima, temperature massime, insonorizzazione dell’abitacolo e sistemi di raffreddamento propulsivi. Vi rammentiamo che a partire da dicembre 2024 ci saranno le prime consegne di questa 33 Stradale. Nell’impianto di Nardò e presente anche il ring per alte velocità, dove si eseguono molti di questi test. Presenta un diametro di 4 km e una lunghezza di 12,6 km. Su questo circuito i collaudatori sono riusciti a convalidare e testare l’Alfa Romeo 33 Stradale in condizioni limiti di velocità. Inoltre, hanno centrato l’obbiettivo dei 333km/h, così anche come l’accelerazione 0-100 km/h in poco meno di 3 secondi. I test eseguiti hanno focalizzato su dei punti come il bilanciamento, il sistema frenante e road handling. Al balocco, il primo test si è svolto a velocità minori proprio per valutare la precisione del sistema sterzante e dell’impianto frenante e verificare l’efficienza dell’handling.

In alcuni tratti della pista inoltre hanno disattivato il controllo trazione alla vettura e sono riusciti a portarla vicino alla sua velocità massima, verificandone così il suo comportamento. L’esito di questo test ha dimostrato che può essere guidata anche da piloti non professionisti. La frenata dell’Alfa Romeo 33 stradale ha avuto l’esito di 33 metri percorsi per fermare la vettura da 100km/h a 0. Il motore è in grado di sviluppare 620 cavalli, grazie ai 6 cilindri biturbo con 3l di dimensione, abbinato ad un cambio di 8 rapporti. La trazione della vettura è posteriore con un differenziale elettronico a slittamento limitato. La versione con un powertrain elettrico avrà 750 CV con 450km di autonomia.