Al giorno d’oggi tutti deovno avere all’interno della propria abitazione una smart TV, per il semplice fatto che rappresenta la porta d’accesso ai principali servizi di streaming, garantendo in questo modo la possibilità a tutti gli effetti di guardare Netflix, Amazon Prime Video e similari, senza necessitare dell’acquisto di un accessorio esterno. In questi giorni su Amazon è disponibile una promozione davvero molto interessante, che permette di acquistare una smart TV Samsung ad un prezzo veramente conveniente.

Il modello che trovate in super offerta è il QE55Q64DAUXZT, si tratta di un QLED di ultima generazione, lanciato sul mercato nel corso del 2024, una smart TV da 55 pollici di diagonale, con processore Quantum Lite 4K e design AirSlim, il che gli permette di avere cornici davvero sottilissime, offrendo una piacevole sensazione di Infinity Display. La tecnologia è molto recente, di conseguenza è possibile affidarsi a DVB-T2, Q-Symphony & OTS Lite, oltre ad accedere ovviamente agli assistenti vocali più comuni, come Amazon Alexa, samsun Bixby o Google Assistant.

Amazon è impazzita con la nuova offerta sulla smart TV Samsung

L’offerta che Amazon ha deciso di attivare direttamente su questa smart TV vi lascerà letteralmente a bocca aperta, infatti il suo prezzo finale di vendita, considerando tutte le specifiche tecniche di cui vi abbiamo parlato poco sopra, è di soli 569 euro. La spesa può essere completata mediante la pressione di questo link, con consegna a domicilio in tempi veramente molto brevi e garanzia di 24 mesi.

Dimensionalmente il prodotto raggiunge 123,2 x 74,6 x 22,4 centimetri, con la base di appoggio posta in prossimità dei lati corti del device, così da facilitare il posizionamento su qualsiasi superficie, ed anche permettendo al consumatore di andare ad inserire praticamente ciò che più desidera al di sotto dello stesso.