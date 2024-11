In questo periodo sottoscrivere una nuova promozione sul proprio smartphone può essere una scelta davvero difficile, con l’avvicinarsi del periodo natalizio infatti i vari provider telefonici stanno aggiornando i propri cataloghi per riuscire a conquistare quanti più clienti possibile sotto la spinta ovviamente delle festività.

Ovviamente i clienti hanno bisogno di godere di caratteristiche complete e in grado di offrire un’esperienza d’uso soddisfacente abbinate ad un prezzo accessibile alle loro possibilità, ecco che dunque gli operatori propongono cataloghi variegati con tantissime opzioni pensate per accontentare chiunque e tenere in considerazione le possibilità economiche del singolo utente.

A questa gara partecipa anche il provider viola ho mobile, quest’ultimo infatti vanta una storia quasi decennale fatta di promozioni davvero eccezionali con caratteristiche accattivanti e prezzi sempre competitivi, dinamica che l’ha arreso uno degli operatori più conosciuti in tutta la nostra penisola, ecco dunque che proprio in questo contesto ha deciso di lanciare una promozione ad hoc per accontentare un po’ tutti, scopriamola insieme.

Tutto incluso senza spendere troppo

La promozione in questione è dedicata a coloro che effettuano la portabilità da specifici operatori virtuali o sottoscrivono un nuovo numero direttamente con il provider viola e garantisce 200 GB di traffico dati in 5G con minuti ed SMS limitati verso tutti ad un costo di 9,99 € al mese, il costo di attivazione sarà di 2,99 € ma solo se rispetterete le due condizioni di accesso citate sopra altrimenti quest’ultimo salirà a 29,90 €, di conseguenza vi suggeriamo di informarvi bene prima di procedere all’attivazione in modo da godere del prezzo di attivazione ridotto che include al proprio interno anche la Sim o le Sim e l’eventuale spedizione della prima.

Si tratta di una promozione decisamente conveniente dal momento che offre 5G ad un prezzo inferiore ai 10 € al mese, se interessati non esitate dal momento che il provider potrebbe rimuoverla da un momento all’altro, visto che non è dichiarata una data di scadenza.