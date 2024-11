L’operatore telefonico italiano Vodafone continua a tentare i suoi ex clienti a tornare. Nel farlo, l’operatore propone spesso l’attivazione di diverse offerte di rete mobile estremamente convenienti e con un costo per il rinnovo mensile contenuto. In questi ultimi giorni e fino alla prima metà del mese di dicembre 2024, in particolare, l’operatore sta riproponendo l’attivazione di uno dei suoi cavalli di battaglia, ovvero Vodafone Silver.

Vodafone ritenta i suoi ex clienti proponendo Vodafone Silver

In questi ultimi giorni alcuni ex clienti del noto operatore telefonico italiano Vodafone potranno tornare attivando una super offerta davvero eccezionale. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo alla super offerta di rete mobile denominata Vodafone Silver. Quest’ultima è stata proposta spesso in passato ai suoi ex clienti da parte dell’operatore telefonico.

Questa volta, l’offerta ritorna a disposizione degli ex clienti di Vodafone nella sua versione più economica. Per tornare attivando l’offerta in questione, infatti, gli utenti dovranno sostenere un costo pari a soli 6,99 euro al mese. Nonostante il costo contenuto, il bundle di questa versione di Vodafone Silver è davvero ricco. Gli utenti avranno a disposizione ogni mese fino a 100 GB di traffico dati.

Gli utenti potranno utilizzarli per navigare anche con le nuove reti di quinta generazione. L’offerta in questione include poi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche sms illimitati verso tutti i numeri. Le offerte della gamma Vodafone Silver si distinguono poi dalle altre in quanto includono anche numerosi minuti di chiamate verso diverse destinazioni estere. Come spesso succede, l’operatore ha deciso di avviare una nuova campagna SMS per avvertire gli utenti di questa super promozione. Ecco qui di seguito il messaggio inviato dall’operatore.

“Con Vodafone 100GB in 5G, minuti e sms illimitati a 6.99E/mese. Attivazione 2.01E, SIM 0E. Attiva in negozio/online entro il 11/12.Dettagli e costi: voda.it/web15”.