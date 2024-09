Uno dei prodotti più attesi dell’anno è rappresentato senza alcun dubbio dalle schede grafiche di prossima generazione di Nvidia, la nota azienda infatti si sta preparando per un lancio sul larga scala e ovviamente sta cercando di mettere da parte quanto più scorte possibili in modo da poter sostenere l’imminente richiesta che arriverà non appena scatterà la presentazione ufficiale, il tutto avrà inizio con le due schede top di gamma rappresentate da RTX 5080 e 5090, le quali costituiranno le top di gamma della serie portando ad un aumento di prestazioni di quasi il 45% rispetto alle generazioni precedenti.

Ovviamene con il passare dei mesi le indiscrezioni in merito queste nuove schede si fanno sempre più insistenti e ci consentono di avere qualche informazione in più in anticipo su come saranno fatte le GPU di prossima generazione, gli ultimi dettagli ci arrivano da un noto leaker, Kopite7kimi, il quale sembra addirittura aver messo online sul proprio profilo X quelle che saranno le specifiche tecniche complete delle due schede video, vediamole insieme.

Le specifiche tecniche

Partiamo con NVIDIA GeForce RTX 5090: quest’ultima sarà la flagship della serie e venterà un PCB PG144/145-SKU30 con core GPU GB202-300-A1 in soldoni dunque avremo 170SM abilitati sui 192 SM totali e 21760 core invece dei 24576 totali, limitazioni probabilmente inserite per ridurre i consumi, per quanto riguarda la memoria invece essa godrà di 32GB di VRAM GDDR7 su un’interfaccia a 512bit, sarà la prima scheda a vantare tali memorie che scaleranno tra 28 e 32 Gbps, il che offrirebbe una bandwidth totale tra 1,792 e 2,00 TB/s con un TBP della scheda che dovrebbe essere di 600W.

Parlando invece della NVIDIA GeForce RTX 5080, avremo invece un PCB PG144/147-SKU45 con die GB203-400-A1, per quanto riguarda il lato GPU, avremo un chip GB203 con 84SM e 10.752 core abilitati, accompagnato da 16GB di VRAM GDDR7 con bandwidth che oscillerà tra 896 e 1024 GB/s, al netto si può affermare come la scheda avrà la metà nominale di potenza rispetto alla 5090, il consumo dovrebbe essere di 400W.