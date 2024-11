Il Nubia Z70 Ultra è finalmente disponibile per il preordine in Italia. Esattamente dopo pochi giorni dal suo debutto internazionale. Le vendite ufficiali inizieranno il 5 dicembre, ma l’azienda ha già catturato l’attenzione con offerte dedicate ai primi acquirenti. Lo smartphone si presenta con un prezzo assolutamente competitivo. Il modello base con 12GB di RAM e 256GB di memoria interna parte da 749€. Per il lancio italiano però è già stato proposto uno sconto di 50€ con il codice “SAVE50”. A cui si affiancano anche altre promozioni. Come una cover in edizione limitata e sei mesi di protezione contro i danni allo schermo. Chi si registra al sito ufficiale per il primo acquisto può beneficiare di un risparmio extra di 15€.

Nubia Z70 Ultra: caratteristiche tecniche, un top di gamma

Non manca però l’elemento ludico. Infatti è stato anche annunciato un concorso che permette ai partecipanti di vincere un Nubia Z70Ultra. Oltre agli auricolari e una custodia esclusiva. La colorazione “Starry Night”, ispirata al celebre dipinto di Van Gogh, arricchisce l’offerta estetica dello smartphone. Seguita dalle classiche varianti Black e Yellow. Insomma, con queste caratteristiche, il dispositivo si propone come un’alternativa valida in un mercato sempre più affollato con un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Il Nubia Z70 Ultra non delude nemmeno sul fronte hardware. Il display AMOLED da 6,85 pollici offre risoluzione 1,5K. Oltre che una frequenza di aggiornamento fino a 144Hz e una luminosità massima di 2.000nit. Esso dispone di un processore Snapdragon 8 Elite, abbinato a configurazioni fino a 24GB di RAM e 1TB di memoria, garantendo ottime prestazioni. In più il comparto fotografico promette scatti di alta qualità. Con una fotocamera principale da 50MP a apertura variabile, una ultra-wide da 50 MP e un teleobiettivo da 64MP.

La batteria da 6.150mAh, compatibile con la ricarica rapida da 80W, assicura un’autonomia prolungata. Il sistema operativo NebulaAIOS, basato su Android 15, rende l’esperienza d’uso più fluida e moderna. Con un prezzo massimo di 919€, persino per la versione più potente, Nubia Z70Ultra si colloca così come una proposta super convincente per tutti coloro che sono alla ricerca di un telefono completo, bello e performante.