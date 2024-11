DAZN, il Black Friday regala prezzi bassissimi a partire da 5,90€

Il periodo attuale è quello in cui gli utenti pongono maggiori attenzione agli sconti che ci sono in giro. Tra questi ecco anche quelli riguardanti DAZN, il colosso dello streaming per quanto riguarda il mondo dello sport. Gli amanti del calcio potrebbero fare un grosso affare nel momento del Black Friday visto che ci sono delle grandi offerte sui piani di abbonamento.

Questi infatti partono da 5,90 euro al mese per i primi tre mesi e opzioni mensili da 7,90 euro al mese. L’iniziativa è valida fino a domenica 8 dicembre 2024.

Le promozioni sui piani annuali DAZN

Ecco i dettagli per chi sceglie l’abbonamento con vincolo annuale:

DAZN START : offre sport come basket, volley e la UEFA Women’s Champions League. Prezzo promozionale di 5,90 euro al mese per i primi 3 mesi, poi 11,99 euro . Il costo annuale è di 69 euro ;

: offre sport come basket, volley e la UEFA Women’s Champions League. Prezzo promozionale di per i primi 3 mesi, poi . Il costo annuale è di ; DAZN GOAL PASS : include 3 partite di Serie A in co-esclusiva con Sky, tutta la Serie B, LaLiga e altri contenuti. A soli 7,90 euro al mese per i primi 3 mesi, poi 13,99 euro . Il prezzo annuale scende a 89 euro ;

: include 3 partite di Serie A in co-esclusiva con Sky, tutta la Serie B, LaLiga e altri contenuti. A soli per i primi 3 mesi, poi . Il prezzo annuale scende a ; DAZN STANDARD : consente la visione su un dispositivo (o due sulla stessa rete). Per i primi 3 mesi costa 14,90 euro al mese , successivamente 34,99 euro . Il piano annuale costa 259 euro ;

: consente la visione su un dispositivo (o due sulla stessa rete). Per i primi 3 mesi costa , successivamente . Il piano annuale costa ; DAZN PLUS: con questa soluzione sono due i dispositivi su cui si può guardare sfruttando reti differenti. Il prezzo in promo corrisponde a 24,90 euro al mese per i primi 3 mesi, per passare poi 59,99 euro. Il costo annuale è di 399 euro.

Le promozioni sui piani mensili

Se non vuoi vincoli, Dazn propone queste offerte per 3 mesi:

DAZN START : 7,90 euro al mese (anziché 14,99 euro);

: (anziché 14,99 euro); DAZN GOAL PASS : 9,90 euro al mese (anziché 19,99 euro);

: (anziché 19,99 euro); DAZN STANDARD : 19,90 euro al mese (anziché 44,99 euro);

: (anziché 44,99 euro); DAZN PLUS: 29,90 euro al mese (anziché 69,99 euro).

Le offerte Black Friday di Dazn sono disponibili fino all’8 dicembre 2024. Puoi pagare i piani annuali in un’unica soluzione o suddividere l’importo in 3 rate senza interessi grazie alla partnership con Klarna.