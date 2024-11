Recentemente si sta prendendo in considerazione il metodo utilizzato da Tim Cook per evidenziare una soluzione diplomatica veramente efficace. Infatti alcuni studiosi stanno cercando di replicare la tecnica utilizzata dal CEO di Apple nel primo mandato di Donald Trump. Il metodo di Tim Cook si basava sulla comunicazione diretta, sulla suddivisione dei temi da svolgere e sulla ricerca di temi in comune. Grazie a questi metodi sono state realizzate delle campagne diplomatiche che hanno portato degli ottimi risultati.

Una scelta molto importate che prese Cook è quella di prendere decisioni direttamente con Trump e non con altri diplomatici. Infatti questa mossa è molto astuta e fondamentale per la riuscita degli accordi. Per queste situazioni diplomatiche, parlare con il diretto interessato risulta essere un metodo molto efficace perché vengono presentate le idee in modo chiaro e diretto. Per questo motivo Cook ha deciso di parlare direttamente con Trump, in modo da avere delle risposte coerenti e decise sulla situazione che gli è stata proposta.

Metodo Tim Cook, ecco alcune delle peculiarità

Questo metodo si è rivelato particolarmente efficace in alcune situazioni veramente importanti. Alcune delle politiche che hanno funzionato sono quelle presentate nel 2019 quando Cook riuscì a diminuire le tariffe commerciali che doveva pagare l’ azienda di Cupertino. Alcune situazioni infatti si sono rivelate strategicamente efficaci per farsi vedere da Trump in grado di intraprendere delle situazioni diplomatiche. Anche quando Trump annunciò l’ apertura del di un nuovo stabilimento ad Austin, Cook decise di non correggerlo pubblicamente dato che in realtà lo stabilimento esisteva già da anni. Secondo alcuni studi, l’ elemento che ha fatto funzionare tutta la strategia è stata la semplicità. Infatti la decisione di intraprendere un obiettivo alla volta aiuta alla risoluzione del problema e ad una semplice conclusione senza perdere di vista l’ argomento principale.

Grazie a questo metodo, molti altri capi di aziende del Big Tech stanno cercando degli approcci diretti con Trump. Questo per rimanere concentrati sugli obiettivi principali dell’ azienda.