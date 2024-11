Apple pronta a lanciare il suo modem 5G nel 2025

L’intento di Apple è quello di diventare un produttore indipendente non solo per quanto riguarda smartphone e dispositivi del genere, ma anche per la componentistica interna. Il colosso americano infatti vuole in ogni modo mettere a disposizione dei suoi utenti un insieme hardware totalmente prodotto in casa. L’azienda di Cupertino non ha mai nascosto questo suo obiettivo, anche se ci sono stati diversi problemi negli anni che gli hanno impedito di portare a termine il discorso.

È stato necessario attendere diversi anni ma ora sembra finalmente essere arrivato il momento giusto. Apple avrebbe tutto pronto: il suo primo modem 5G potrebbe arrivare a breve. È proprio in questo modo che l’azienda andrebbe a distaccarsi da Qualcomm, con il debutto del componente hardware previsto proprio per il nuovo 2025.

Apple: la preparazione iniziata nel 2019

Già nel 2019 Apple aveva cominciato tutto. L’azienda aveva deciso infatti già cinque anni fa di cominciare a mettere le mani su un progetto che avrebbe portato al suo primo modem 5G. L’obiettivo era già chiaro: abbandonare ogni tipo di relazione con i fornitori esterni, evitando dunque di pagare cifre altissime per componenti hardware tranquillamente realizzabili in casa.

Sono state davvero tantissime le difficoltà ma ora tutto sarebbe finalmente pronto. Il debutto dovrebbe avvenire con il prossimo iPhone SE 4 che dovrebbe arrivare nella prima parte del 2025. Entro la fine dello stesso anno, il modem potrebbe essere utilizzato anche su un modello di iPhone 17, probabilmente l’iPhone 17 Air. Questo dispositivo, oltre a integrare il chip proprietario, dovrebbe essere il primo iPhone a supportare esclusivamente eSIM a livello globale.

Il nuovo modem, noto internamente come “V59” o “Centauri“, promette un consumo energetico più basso, specialmente in modalità a basso consumo. Tuttavia, non sembra ancora pronto per i modelli di punta, come le versioni Pro degli iPhone, a causa di prestazioni non del tutto competitive rispetto a quelle dei chip Qualcomm, soprattutto per la tecnologia 5G mmWave.